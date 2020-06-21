Трамп намерен ввести ограничения на рабочие визы в США
Президент при этом не уточнил детали предполагаемых изменений.
Фото : Pixabay21 июня 2020, 12:01
Президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение о введении ограничений для рабочих виз для иностранцев, передает zakon.kz со ссылкой на Fox News.
Американский лидер отметил, что конкретные решения будут приняты в ближайшие день-два.
Они нужны для большого бизнеса, где есть определенные люди, которые приезжают на длительное время, но исключений очень мало, и они будут довольно жестким, - заявил Трамп.
По его мнению, решения властей "сделают счастливыми" многих людей.
Президент США при этом не уточнил детали предполагаемых изменений.
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