В Нур-Султане растет количество обращений в колл-центр и скорую помощь
За последние сутки было 3 800 обращений.
Фото : inform.kz22 июня 2020, 18:07
Растет количество обращений в колл-центр и вызовов скорой помощи, сообщила на брифинге в СЦК руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова, передает корреспондент zakon.kz.
Для улучшения работы по информированности и улучшения работы с провизорными отделениями на базе станций скорой помощи был открыт колл-центр. Обрабатываются 400 обращений в сутки. Всего в городе увеличилось в 3-4 раза. За последние сутки было 3 800 обращений. Обслужено вызовов 2 728 или увеличение в 2,5 раза, — сообщила Кисикова.
Она добавила, что по городу функционирует 8 лабораторий, мощность которых 5 тыс. исследований в день.
Ежедневно проводится 4,5-4,7 тыс. тестов. Имеются проблемы с лабораториями, но по каждому случаю проводится работа и вопросы эти решаются. Продолжается работа по увеличению тестов, — уточнила Кисикова.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
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