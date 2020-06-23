Наделить смартфон функцией виртуальных автоключей пообещали в Apple

Компания ставит перед собой задачу сделать функцию виртуального автоключа доступной для автомобилей всех марок.

Компания Apple во время Всемирной конференции разработчиков (Worldwide Developers Conference) рассказала о превращении смартфонов iPhone в виртуальные ключи для автомобиля, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Концепция предполагает возможность автовладельцам и членам семьи открывать и закрывать машины с помощью смартфона операционной системы iOS 13 и iOS 14. Новшество позволит автовладельцам открывать и закрывать свои машины с помощью смартфона с новой версией мобильной операционной системы iOS 14 и даже предыдущей iOS13.

Для этого необходимо воспользоваться приложением Apple Wallet, которое позволяет создать виртуальные ключи для автомобиля и даже рассылать их с помощью приложения iMessage, предназначенного для отправки текстовых и мультимедийных сообщений на иные устройства с iOS через Wi-Fi или сотовый интернет. Иными словами, пользователь может разрешить пользоваться своей машиной членам семьи, родителям, друзьям или совершеннолетним детям. Это позволяет обходиться без физических дубликатов автоключей.

Планируется, что такая функция сначала будет доступна только владельцам электромобилей Model 3 компании Tesla и новых автомобилей BMW 5.

В будущем компания ставит перед собой задачу сделать функцию виртуального автоключа доступной для автомобилей всех марок.

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