Полицейские о своей службе: главное - жизнь человека

Главное - это жизнь человека

Профессия полицейского по праву считается очень трудной и зачастую опасной. По долгу службы, полицейские обязаны думать о себе в последнюю очередь. Ведь в приоритете – безопасность людей, общественное спокойствие и порядок.

Профессиональный праздник отмечается с 2007 года, когда Нурсултан Назарбаев подписал указ. Почему именно 23 июня? В этот день в 1992 году Верховный совет Казахстана принял Закон "Об органах внутренних дел Республики Казахстан" - первый правовой акт, определивший задачи и функции полиции.

Обычно в этот день во всех городах нашей страны проводятся торжественные мероприятия, где чествуют ветеранов, а также награждают отличившихся молодых сотрудников. На городских площадях для всех жителей доступны образцы вооружения, обмундирования и техники. Зачастую можно увидеть, как маленькие дети по очереди подходят к полицейскому автомобилю, садятся за руль, включают проблесковые маячки.

На торжественной церемонии также вспоминают тех, кто отдал свою жизнь при исполнении своего долга. Семьи погибших полицейских не остаются без внимания со стороны общества и государства. По данным за 2019 год, за 28 лет погибли около 800 стражей порядка, еще больше 3500 получили ранения.

Эти герои находятся среди нас и помогают нам безвозмездно. Многие даже не рассказывают о том, как спасли людей в опасной ситуации. Об этом обыватели узнают из новостей и социальных сетей.

К примеру, полицейский Азамат Утегенов в апреле вытащил из горящей квартиры женщину. После произошедшего он не рассказал о своем героическом поступке, об этом узнали СМИ. На вопрос, почему же он скрыл свой поступок, Утегенов ответил, что это его работа.

В Риддере капитан полиции Иван Назаров вынес троих детей из горящего дома. Он завернул их в пледы и вывел наружу.

Редакция zakon.kz связалась с героями нескольких видеороликов, снятых очевидцами. Видеозаписи были опубликованы на страницах Instagram.

Так, инспектор службы УИП Бостандыкского района, капитан полиции Алмаз Бакиров, капитан полиции Макс Ли и старший лейтенант Алмат Байжумашев 17 декабря дежурили на своем участке. В один момент к ним обратился водитель с просьбой сопроводить его автомобиль до больницы. Внутри находилась женщина, которая почувствовала себя плохо.

Мы ехали по Жандосова в восточном направлении. На перекрестке нас остановила машина Водитель начал махать рукой и попросил сопроводить до ближайшей больницы, так как в салоне находится женщина. Со слов водителя – с сердечным приступом. Мы не начали сопровождение до 12 ГКБ. По прибытию на территорию больницы положили ее на каталки и завезли в реанимационный блок. После чего мы покинули их и продолжили несение службы, - рассказал Алмаз Бакиров.

При сопровождении им приходилось нарушать правила дорожного движения. Другие водители, к слову, понимали всю ситуацию и освобождали дорогу. Стоит отметить, что самого автора видеоролика не оштрафовали за нарушения, так как полицейские поставили в известность коллег.

Рассказывая о тяжелых рабочих буднях оба полицейских признались, что расслабиться после смены им помогает семья.

С детьми сидим, играемся. Дети – это такая отдушина. В наше время только семья. А потом с утра на службу, - рассказал Бакиров.

В связи с профессиональным праздником стражи порядка пожелали коллегам спокойного несения службы, успеха в работе и личной жизни.

Оба полицейских признались, что выбрали эту профессию по своему желанию.

Еще одна трогательная история произошла в конце 2019 года. Полицейские Алматы организовали сопровождение такси, в котором находилась роженица.

Инспектор службы полка патрульной полиции старший лейтенант полиции Айдос Абаев вместе со старшим сержантом Бауыржаном Нуржановым оформляли протокол на нарушителя ПДД. Сзади остановился водитель такси и попросил сопроводить его до роддома. Клиентка такси вот-вот должна была родить.

На заднем сидении роженица была уже в критическом состоянии. Мы сопроводили их до места. Нарушали ПДД, об этом было доложено в дежурную часть. Приходилось выезжать на встречную полосу. Другие водители прижимались вправо и влево. Пропускали нас. Было дело, когда напарник выбегал и объяснял водителям ситуацию. Довезли до роддома, но уже на территории женщина благополучно родила ребенка в кабине такси, - рассказал Абаев Айдос.

Женщину с новорожденным передали медикам, затем полицейские вернулись к патрулированию.

Случаи, когда к ним обращались за помощью, довольно много. Однако всех их и не вспомнишь.

Помогаем, по мере возможности. Все что в наших силах делаем. Ведь самое важное – отозваться на отклик, - сказал Абаев.

Также, как и свои коллеги, полицейские признались, что после сложной работы всегда радостно вернуться домой.

Домой заходишь, видишь ребенок выбегает и встречает. Как рукой снимает все, - признался Айдос Абаев.

Еще одной историей поделился сотрудник управления криминальной полиции ДП Алматы. В целях консприрации мы не можем назвать его имя.

В январе 2020 года гражданин Турции заблудился на БАО.

О пропаже сообщила супруга мужчины. Он планировал отдохнуть в горах, но позже потерялся.

Ночные поиски не дали результата, поэтому они продолжились утром следующего дня.

На следующий день беру с собой 4-5 оперуполномоченных сотрудников. Выезжаем в горы, начинаем работать. Поиски начинались выше одного из отелей. Поднялись выше отеля, спустиись в каньон. Везде снег по колено. Начали отрабатывать в пешем порядке. Через полчаса наткнулись на него, полуживого. Не мог ходить, лежал в снегу. До приезда сотрудников ЧС вытащили его вверх по ущелью. Метров 100 поднимались. Затем посадили в машину и повезли. По дороге передали сотрудникам скорой помощи, которые увезли его в больницу, - рассказал спикер.

Во время поисков, оперативники звали его по имени. В один момент они услышали голос, почти что эхо. Полицейские ориентировались на голос и смогли успеть вовремя.

Опоздали бы на час два, я не знаю, в каком состоянии он был бы. Потому что человек зимой всю ночь пробыл там в снегу. Ноги отказали. Полноги были в воде. После спасения мы лично его не видели. Стараемся не связываться. А зачем? Главное жизнь человека и все. Такие случаи постоянно у нас. Люди пропадают. Вовремя надо реагировать и выезжать, - рассказал полицейский.

Стоит отметить, что полицейский не забывает о профессии даже после окончания рабочего дня.

Был случай в моей практике. Шел домой. Увидел пожилую женщину, которая имела проблемы с памятью. Доставил ее в управление полиции, начали разбираться. Оказывается, что в управление полиции Турксибского района поступило заявление от ее дочери. Передали ее девушке, - вспомнил он.

Сотрудник криминальной полиции рассказал, что в вечернее время он остается в кабинете, если позволяет обстановка.

Переключаешься, стараешься читать литературу, писать что-нибудь. В общем работать над собой. У нас есть занятия по боевой служебной подготовке, где мы проводим занятия. Есть физкультурные занятия. Каждый расслабляется по-своему. Конечно с радостью едем домой, где дети. Дети - это наше счастье. Естественно отключаешься от работы. Утром, как обычно, возвращаешься к делам, - признался он.

Выбор профессии полицейский сделал давно. Работает в органах правопорядка уже 29 год.

Я видел, как работали сотрудники советской милиции в детстве. Как говорится, выбрал профессию в школьные годы. И до сих пор работаю, - отметил полицейский.

В День казахстанской полиции он пожелал коллегам выдержки и работы на благо Отечества. А казахстанцам в такое тяжелое время, вызванное коронавирусом, не поддаваться ни на какие провокации. Он также призвал жителей активно участвовать в охране общественного порядка.

Редакция zakon.kz поздравляет всех полицейских с их профессиональным праздником.

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