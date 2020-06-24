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Промоутер Канело готов сам выйти на ринг

Промоутер Оскар Де Ла Хойя задумался о возвращении на ринг в качестве боксера

Фото : The Ring24 июня 2020, 17:31

47-летний Оскар Де Ла Хойя, глава промоутерской компании Golden Boy Promotions, заявил о том, что не против вспомнить молодость и выйти на ринг как боксер, передает zakon.kz.

Ведущий дела мексиканского чемпиона Сауля Канело Альвареса промоутер на днях заявил в интервью The Ring, что его заинтересовала мысль о том, чтобы самому тряхнуть стариной и побить кого-нибудь в ринге.

Хочу посмотреть, что в первую очередь сделает Майк Тайсон(напомним, 53-летний ветеран во всю готовится к проведению боев - Прим.Авт). Я тренировался и поддерживал форму, но, очевидно, я не в тех кондициях, чтобы драться 12 раундов. Но уверен, что смогу добраться до этого уровня. Посмотрим. Хочу увидеть Тайсона в деле – его рефлексы, сможет ли он продержаться 3-4 раунда. Оценю это, а потом решу сам.Я действительно это обдумываю. Неважно, с кем драться. С кем-то лучшим в своем весе – среднем, первом среднем, полусреднем. С любым топ-боксером из этих дивизионов. Это не имеет большого значения, - сказал Де Ла Хойя.

К слову, за свою боксерскую карьеру Де Ла Хойя смог стать чемпионом мира в шести весовых категориях. По количеству завоеванных титулов в разных весовых категориях уступает только Мэнни Пакьяо. Де Ла Хойя - лучший боксер вне зависимости от весовой категории (1997—1999) по версии журнала The Ring.


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