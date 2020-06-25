В рамках одного дня: удивительный фотопроект Стивена Уилкса

Cнимки были сделаны с 2009 по 2018 годы.

Необычные снимки известнейших достопримечательностей стали частью проекта фотографа под названием "День и ночь" Полторы тысячи кадров каждого объекта были сделаны в течение 15 часов с одного угла и затем совмещены на фотографии, сообщает zakon.kz.

Посмотрите на потрясающие работы Стивена Уилкса (Stephen Wilkes) и проживите один день в самых красивых местах планеты за один миг.

Удивительные снимки были сделаны Стивеном Уилксом с 2009 по 2018 годы в разных уголках мира для проекта "День и ночь" Африканские равнины Серенгети и многолюдная Трафальгарская площадь: эти потрясающие панорамы не оставят вас равнодушными.

Равнины Серенгети: разные виды животных пьют из одного и того же источника в Танзанийском национальном парке. Съемка этой локации длилась 26 часов.

Трафальгарская площадь: фотография была сделана в 2013 году. Стивену пришлось взобраться на строительные леса, чтобы запечатлеть красивую панораму.

Стоунхендж: снимок был сделан три года назад. Возле каменных столпов виднеются люди в нарядах XVIII века.

Бруклинский мост: на фотографии 2016-го года видно, как встает и садится солнце над Нью-Йорком и его рекой.

Большой Каньон: фотограф потратил 27 часов на съемку в самом красивом месте Аризоны. Ему удалось запечатлеть десятитысячную толпу туристов и даже грозу.

Фолклендские острова: в течение 36 часов Уилкс снимал уникальное место обитания сотен тысяч чернобровых альбатросов.

Центральный парк: это одна из первых фотографий проекта, стартовавшего в Нью-Йорке. Зимний пейзаж просто завораживает.

Эйфелева башня: снимок был сделан в дождь с высоты 12-метрового подъемника в 2014 году, несмотря на непогоду.

Потрясающий фотопроект Стивена Уилкса производит неизгладимое впечатление на зрителя. Тысячи кадров и сотни часов работы стоили того, чтобы получился такой эффектный результат. Провести день в самых красивых местах планеты за несколько минут вполне возможно, стоит только посетить выставку работ этого талантливого фотохудожника.

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