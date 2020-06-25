Подведены промежуточные итоги пятого дня ЕНТ

В тестировании приняли участие 11 940 выпускников.

Подведены промежуточные итоги пятого дня проведения Единого национального тестирования, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МОН РК, сегодня, 25 июня, Единое национальное тестирование прошло в 67 пунктах проведения ЕНТ в 12 регионах страны и 3 городах республиканского значения. В тестировании приняли участие 11 940 выпускников. 9568 абитуриентов сдавали тесты на казахском языке, 2372 – на русском языке.

91 выпускник лишился возможности сдать ЕНТ за попытку пронести запрещенные предметы в аудитории во время запуска. За использование запрещенных предметов и нарушение правил тестирования были удалены из аудитории 42 выпускника, результаты тестирования у них аннулированы, – сообщили в пресс-службе МОН РК.

Так же отмечено, что в ходе запуска на тестирование у одного поступающего была обнаружена высокая температура, в связи с этим он не был допущен к тестированию, но за ним сохраняется право сдать ЕНТ отдельно в другой день. В целом, Единое национальное тестирование прошло в штатном режиме.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!