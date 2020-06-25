Проект по развитию экотуризма в Иле-Алатауском нацпарке поддержан Общественным советом Алматы

Всего в проект планируется вложить за 4 года около 12 млрд тенге в том числе за счет средств партнеров, инвесторов, а также займов.

Сегодня, 25 июня все члены совета Общественного совета Алматы в целом выразили поддержку пилотному проекту по развитию экотуризма в Иле-Алатауском национальном природном парке. Такое решение было принято по итогам онлайн-заседания Совета с участием инвестора проекта, который ответил на все вопросы участников. Во встрече также приняли участие представители общественности города, экоактивисты и журналисты, сообщает zakon.kz.

В состав Совета входят профессиональные эксперты, в том числе председатель Совета, известный экономист, депутат маслихата города Алматы Рахман Алшанов, независимый журналист и телеведущий Сергей Пономарев, географ, эколог и член Национального Совета общественного доверия Марат Шибутов, экс-депутат Мажилиса Парлмента РК Нурлан Жазылбеков, генеральный директор АО "Алматы Телерадиокомпаниясы" Нуржан Мухамеджанова, генеральный директор ТОО "Гулден Сауда" Майра Сагымбекова, президент Казахстанской Ассоциации Франчайзинга Бекнур Кисиков и другие.

Кроме того, свои комментарии и поддержку проекту в рамках онлайн-презентации также высказали директор Института зоологии МОН РК Роман Ященко, председатель правления Алматинского городского общества инвалидов Али Аманбаев, президент Казахстанской ассоциации кемпингового туризма и караванинга Баян Шапагатова, горный турист и представитель молодежной организации "КОВШ" Асель Исанова и др.

Своим мнением о проекте поделились вице-министр культуры и спорта Уркен Бисакаев, вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев. В качестве модератора онлайн-встречи выступил член общественного совета Алматы Ерлан Смайлов.

Все участники встречи отметили, что Иле-Алатуский национальный парк испытывает большой экологический пресс вследствие своей близости к Алматы с его загрязненным воздухом, а также со стороны местных туристов, которые зачастую не соблюдают элементарную культуру поведения в горах, не убирая за собой горы мусора и справляя нужду где придется. В итоге за несколько десятилетий этот ценный природный ресурс загажен и давно требует пересмотра к нему отношения на более бережливое и заботливое. Все эти меры и заложены в новом проекте по развитию экотуризма в нацпарке, в том числе строительство бесплатных туалетов, горных тропинок для людей разных возрастов, создание службы спасателей, визит-центров с бесплатной справочной информацией, смотровых площадок и так далее. При этом вход в парк также останется бесплатным, в рамках своей программы инвестор в лице компании "Turanga Group" вкладывает личные средства для облагораживания парка – более половины из предоставленных в пользование 34-х участков являются социальными. В этом году руководитель компании Олег Гужавин вкладывает около 500 млн тенге личных средств в развитие парка и его благоустройство.

На встрече было неоднократно подчеркнуто, что тендер на определение инвестора был проведен законно, с соблюдением всех норм. В любом случае государство имеет право в любой момент расторгнуть договор с компанией в случае нарушения ею своих обязательств. Всего в проект планируется вложить за 4 года около 12 млрд тенге в том числе за счет средств партнеров, инвесторов, а также займов. Все 34 земельных участка предоставляются государством не в аренду, а во временное пользование, то есть выдача госакта на землю исключена. При этом данные участки входят лишь в состав тех зон нацпарка, где разрешено развитие туризма, большая часть парка останется нетронутой.

Проект полностью исключает капитальное строительство и использование бетона, все строения легкие и временные.

Бизнес-интерес в проекте для инвестора заключается в таких платных услугах как вход в музей снежного барса, проживание в горных приютах, предоставление услуг гидов, небольшие магазинчики и фуд-бары для туристов с едой для походов в виде бутербродов, воды и т.д.

Одной из главных задач проекта инвестор Олег Гужавин ставит изменение подходов к природе на более трепетное и уважительное через создание соответствующей туристической инфраструктуры, а также бесплатных классов и лекций для всех желающих, внедрение элементарных правил поведения на природе.

Это проект для всех - от новорожденных до 100 лет, - отметил он. – таким образом, мы отвечаем на запрос современного общества, которое уже само бьет тревогу и требует более цивилизованного подхода в организации туротдыха. Это также ответ на запрос нашей молодежи, которая придерживается здорового образа жизни и хочет лучших условий для горного спорта и просто активного отдыха. Мы также должны приложить немало усилий, чтобы привести в соответствие культуру поведения в горах через образование. Для этого предусмотрены выездные лекции для школьников и студентов на открытом воздухе, а также сотрудничество с нашими учеными-экологами, зоологами, лекторами, представителями туристической отрасли и факультетов. Хотелось бы больше вовлечь в проект молодежь, дать ей проявить себя, я готов поддержать их экологические инициативы.

"Мне понравилось в этом проекте бережное отношение к природе, вкручены столбики, небольшие фундаменты залиты, сотрудничество с волонтерами, - отметил, в частности, журналист Сергей Пономарев. - Мое мнение – дать попробовать в качестве пилотного проекта. Работу компании будут контролировать соответствующие органы. Парку нужно развиваться парку. Пока то, что происходит в наших национальных парках – это горе и беда".

Свои замечания и предложения по проекту также высказал известный общественный деятель и эколог Марат Шибутов. Он отметил, что в целом проект соответствует Закону об особо охраняемых природных территориях.

Это правильный, давно назревший вопрос, - сказал он. – Действительно, без каких-либо действий по упорядочиванию антропогенной нагрузки у нас будут большие проблемы.

"Главная цель этого проекта – минимальная нагрузка на экосистему, - отметил в своем выступлении вице-министр экологии Ерлан Нысанбаев. - Экотуризм может стать важной составляющей национальной экономики, при бережном отношении к природе. Мы заинтересованы в развитии цивилизованном развитии туризма в нацпарке. Около 40 договоров, заключенных ранее, мы уже расторгли, - там, где было несоответствие такому подходу".

Мы считаем, что проект нужен, назревшие вопросы по более системному развитию экотруизма в нацпарке важно решать, - сказал, в свою очередь, вице-министр культуры Уркен Бисакаев. - В рамках данного проекта имеется хороший баланс между социальной позицией и активностью инвестора, а также позиции бизнеса. Мы поддерживаем проект и хотели бы, чтобы его поддержали и в обществе.

"Мне этот проект очень понравился, я много путешествовал по миру, был в том числе в США, Индонезии, Японии и других странах. То, что предлагает инвестор проекта Олег Гужавин, приближает нас к высоким стандартам, принятым в развитых странах", - отметил директор Института зоологии МОН РК Роман Ященко.

Мы все понимаем, что для развития экотуризма в нацпарке нужны инвестиции, и немалые средства уже вкладываются инвестором, - говорит Нурлан Жазылбеков. - Как члены Общественного совета Алматы мы будем принимать все вопросы от представителей общественности по проекту и обсуждать с вами, так что еще не раз встретимся. От себя лично желаю вам успехов. Уверен, что пройдет время, когда будут говорит, что Олег Александрович создал такой прекрасный парк. Вместе будем работать над этим. Нет сомнений, что при таком руководителе от Минэкологии как Ерлан Нысанбаев, который принимал участие в озеленении столицы, этот проект будет удачным и правильным.

В заключение встречи модератор Ерлан Смайлов отметил, что все рекомендации экспертов Общественного совета Алматы будут запротоколированы, учтены и размещены на официальном сайте проекта. Ответы на все вопросы также будут размещаться по мере их подготовки в соцсетях компании. В свою очередь Олег Гужавин в очередной раз заявил, что открыт для обсуждений по всем вопросам и готов для встреч.

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