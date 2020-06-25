The Washington Times: Казахстан укрепляет демократию

Основными причинами этого процесса, западные СМИ называют гражданскую активность и расширение прав и возможностей женщин.

Как известно, "Nur Otan" готовится к праймериз, которые планирует провести в преддверии предстоящих выборов в Мажилис и маслихаты. В основу модели праймериз был положен опыт мировых демократических стран. Этот шаг казахстанской партии власти вызвал интерес и на родине праймериз – в США. Недавно одно из ведущих американских СМИ – газета "The Washington Times" - опубликовало материал, посвященный внутрипартийному отбору "Nur Otan" в контексте роста демократических процессов в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Автор статьи – Джесси Джейн Дафф, сотрудник Лондонского центра политических исследований и сопредседатель Совета ветеранов за Трампа.

Приводим полный текст статьи:

Казахстан укрепляет демократию благодаря гражданской активности и расширению прав и возможностей женщин

С тех пор, как президент Трамп вступил в должность, он ясно дал понять правительствам по всему миру о необходимости демократических реформ и продвижении идеалов свободы, справедливости и равенства. Одним из пунктов его президентской агитационной кампании была позиция изоляционизма по отношению к внешнеполитическому курсу, со ссылкой на огромное количество человеческих и финансовых ресурсов, которые правительство потратило, вмешиваясь в дела зарубежных стран. "Строительство нации" - мантра времен Буша, когда такое вмешательство рассматривалось как единственный способ продвижения демократии за рубежом, осталась в прошлом.

Он сформировал систему, при которой страны и их лидеры принимают меры по демократизации своих государственных органов и систем самостоятельно. Способность стимулировать такие действия является уникальной для него, и он стремится создавать подобную​​мотивацию. Казахстан, государство в Центральной Азии, является прекрасным примером страны, которая в последние годы провела серьезные демократические реформы.

По факту, Президент Трамп приветствовал бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Белом Доме в январе 2018 года. Администрация имеет особое отношение к Казахстану, учитывая его уникальную траекторию, демонстрирующую намерение осуществить демократические реформы в политических процессах.

В преддверии своих политических праймериз, проводимых в августе этого года в Казахстане, "Nur Otan", правящая партия страны, утвердила ряд уникальных демократических протоколов, предназначенных для стимулирования открытой и политической конкуренции, продвижения гражданской активности в политическом процессе, а также расширения возможностей для женщин и молодежи страны.

Президент Касым-Жомарт Токаев обсуждал реформы перед лицом парламентской оппозиции. Открытые праймериз пройдут впервые в истории Казахстана. Это поможет облегчить эффективное взаимодействие между кандидатами правящей партии и гражданами в обществе. Модель также будет стимулировать конкуренцию среди кандидатов, благодаря конкретным мерам, принятым для запрета финансирования кандидатов со стороны иностранных лиц.

Также впервые будут проведены обязательные публичные дебаты между кандидатами, которые будут транслироваться для всех граждан. Это даст им возможность принять более обоснованные решения при голосовании. Дискуссия также поможет поддержать демократический характер системы в Казахстане, которую создала и внедряет партия "Nur Otan".

Система квот, которую партия ввела в действие для процесса первичного отбора, свидетельствует о масштабах демократических реформ и развития, которые переживает Казахстан. В первичном процессе, по крайней мере, 30% кандидатов должны быть представлены женщинами, а также 20% кандидатов должны быть из числа молодежи. Мотивация для формирования этих двух квот имеет двойной характер.

Во-первых, женская квота будет способствовать расширению прав и возможностей женщин и их участию в политическом и гражданском процессе. Что касается молодежи, то это подтолкнет их к участию в выборах и демократическом процессе. Праймериз позволит молодому поколению получить кандидатов с реалистичными возможностями быть избранными на руководящие посты в правящей партии и участвовать в правительственных решениях.

Эти реформы основного процесса, инициированные партией "Nur Otan", являются частью новой политической культуры, формирующейся в Казахстане. Партия с конкурирующими кандидатами, представляющими конкурирующие политические философию и взгляды, защищающие интересы страны. Эта развивающаяся демократическая культура предоставляет возможности для разногласий и мнений; и содействие гражданской активности в массах.

Хотя такая практика квот на выборах существует в развитых странах Западной Европы, таких как Бельгия, Франция и Германия, это является беспрецедентным фактором для такой развивающейся центрально-азиатской страны, как Казахстан. Это монументальный и сейсмический прорыв для всех демократических реформаторов и активистов.

Мне, как американке, приятно видеть, что другие народы, как и наши союзники, стремятся подражать нашей драгоценной демократической модели и избирательному процессу. Не менее многообещающе смотрятся такие страны, как Казахстан, берущие на себя инициативу по продвижению демократических реформ в своей политической системе, которые долговечны и эффективны. На нас возложена ответственность привлечь внимание к таким усилиям и обеспечить надлежащее признание там, где это необходимо. Казахстан и политическая партия "Nur Otan", в частности, заслуживают большого уважения."

С этой оценкой праймериз как широким шагом в направлении дальнейшей демократизации и роста конкурентности в политическом поле совпадают и мнения казахстанских экспертов.

"Точно ясно, что правящая партия решила изменить на более демократические подходы отбор своих делегатов в органы представительной власти", – написал на своей странице в Facebook Марат Башимов, директор экспертного института Европейского права и прав человека.

То есть у любого желающего, кто является членом партии "Nur Otan" или вступит в нее, есть шанс попасть в партийный список и стать депутатом Мажилиса или маслихата. Понятно, что праймериз – это сугубо внутрипартийная процедура, но она расширяет демократические возможности для членов партии быть избранными и влиять на принимаемые решения, – считает Башимов.

По его словам, при правильной организации и соблюдении всех принципов прозрачности и честной конкуренции праймериз могут стать политическим и социальным лифтом для достойных представителей партии.

У казахстанского праймериз – те же задачи, что и в международной практике: определение качественного состава кандидатов и победа на выборах. Но есть и своя особенность. С точки зрения стратегии развития Nur Otan праймериз рассматривается как одно из средств создания внутренней политической конкуренции в целях системной перезагрузки правящей партии.

Напомним, что идея использования механизма праймериз впервые прозвучала на расширенном заседании Политического совета партии "Nur Otan" в августе прошлого года. Тогда по инициативе председателя партии Нурсултана Назарбаева был дан старт системной партийной перезагрузке под лозунгом "Доверие. Диалог. Уверенность в будущем – 7 импульсов партии "Nur Otan". Тогда Нурсултан Назарбаев озвучил идею внутрипартийных праймериз как эффективного механизма отбора активных партийцев и лидеров.

Он пояснил, что открытый отбор позволит выявить самых активных и надежных членов партии, которые будут решать вопросы от ее имени. Они должны пользоваться уважением и авторитетом у населения. Владеть навыками работы в партийно-политическом поле, быть публичными и узнаваемыми.

Нурсултан Назарбаев дал понять, что ждет значительного обновления партии.

Партия должна работать, предлагать конкретные решения проблем, тогда будут и авторитет, и поддержка со стороны населения. Необходимо извлечь уроки из опыта стран, являющихся лидерами как в экономике, так и в области политического развития, – сказал он.

В свою очередь Первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек отметил, что открытые праймериз впервые в истории партийной системы будут проведены по всей стране. Цель - создать через механизм праймериз конкурентную среду, которая в свою очередь позволит построить эффективную модель взаимодействия партии и общества, подчеркнул Байбек.

Ожидается, что праймериз "Nur Otan" пройдут по всей стране по образцу классических прямых выборов с 17 августа по 3 октября 2020 года. Модель "больших выборов" сохраняется в том, что кандидаты будут проводить активную агитацию среди населения. Заключительным этапом праймериз станет тайное голосование делегатов (выборщиков) за включение в партийный список того или иного кандидата.

Одним из обязательных элементов кампании будут публичные дебаты. Это, безусловно, один из новых демократических трендов не только внутри правящей партии, но и в целом для политической культуры Казахстана.

Праймериз, таким образом, становятся частью того курса на политические реформы, который провозгласил Глава государства Касым-Жомарт Кемелович Токаев. Внутрипартийные выборы с их открытостью и конкурентным подходом четко ложатся в модернизационный контекст Президента страны, его концепцию слышащего государства, создание Национального совета общественного доверия, либерализацию законов о митингах, политических партиях, усилению роли партийной оппозиции в парламенте.

Безусловно, весь нынешний модернизационный проект, частью которого стали не только праймериз, но и, шире, усиление партийной конкуренции через, дальнейшее внедрение пропорциональной системы в представительных органах вплоть до маслихатов, - все это было заложено в глубинной политической реформе по дальнейшей демократизации, начатой Елбасы в последние годы. Это его Пять институциональных реформ, с тезисом о транспарентном и подотчетном государстве, конституционная реформа, направленная на повышение роли партийного парламента и подотчетности ему правительства и др.

Нурсултан Назарбаев заложил основы пропорциональной системы, господствующей в развитых демократических государствах, которая учитывает текущую специфику Казахстана, и сделает политическую систему более устойчивой. Ведь интересы избирателей будут выражать конкурирующие политические партии, что позволит минимизировать субъективный фактор, и заставит сами партии быть проактивнее, идти в регионы, заходить в маслихаты и там работать с людьми. В этой новой политической среде как нельзя лучше себя проявят праймериз, зарекомендовавшие себя в американской партийной системе. Это как раз тот инструмент, который позволит перенастроить всю конкурентную систему партийной работы снизу, от заинтересованного в достойных кандидатах населения.

Безусловно, главный принцип праймериз – они должны быть прозрачными, открытыми, с равным доступом и равными условиями для всех участников. Ведь сама идея их проведения, озвученная главой партии Нурсултаном Назарбаевым, заключается в создании конкурентной среды. Другими словами, в большую политику должны прийти люди, востребованные временем, способные действовать в условиях новой политической реальности, публичной политики и меняющихся общественных запросов.

Джесси Джейн Дафф

Старший научный сотрудник Лондонского центра политических исследований. В 2020 году была выбрана в рамках кампании президента Трампа в качестве сопредседателя в Консультативном совете "Ветераны за Трампа" и Консультативном совете "Женщины за Трампа". Ранее она работала старшим военным советником организации "Заинтересованные ветераны в Америке" (CVA), где была активным адвокатом, работала с отдельными штатами и с Конгрессом над улучшением законов о голосовании, в части предоставления военнослужащим тех же возможностей для голосования, что и гражданским лицам.

До работы с CVA Джесси была Представителем по военным избирательным правам США и дала показания перед Подкомитетом по выборам Конгресса, Комитетом по управлению домами, поделившись своим непосредственным опытом с избирательными правами для военнослужащих. Джесси имеет степень бакалавра наук в области управления бизнесом и в настоящее время работает консультантом по вопросам обороны и частного сектора. Она является участником Newsmax и часто выступает в Fox News, Fox Business и OANN с аналитикой по вопросам национальной безопасности, политики и бизнеса.

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