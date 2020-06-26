Правительство отчиталось перед Фракцией Nur Otan по предвыборной программе 

Фракцией в сжатые сроки была выстроена системная работа по взаимодействию с правительством.

Правительство Казахстана отчиталось о результатах реализации предвыборной программы партии Nur Otan в ходе Собрания Фракции в Мажилисе Парламента, сообщает zakon.kz.

Открывая работу собрания, и.о. руководителя Фракции Гульмира Исимбаева отметила, что в августе прошлого года на расширенном заседании Политсовета Nur Otan, Лидер партии Нурсултан Назарбаев поставил перед Фракцией задачу обеспечить жесткий контроль за исполнением всех предвыборных обязательств.

Фракцией в сжатые сроки была выстроена системная работа по взаимодействию с Правительством. Депутатами велась активная работа по формированию законодательной основы под выполнение взятых обязательств. Мониторинг хода исполнения предвыборной программы проводился практически на еженедельной основе. По его результатам, на сегодняшний день из запланированных 111-ти пунктов, выполнены - почти 90% предвыборных обязательств. Этому несомненно способствовал огромный запас прочности, заложенный благодаря политике Елбасы. Все это позволило стране решать задачи по устойчивому развитию и улучшению качества жизни казахстанцев, – подчеркнула Гульнара Исимбаева.

Как доложили члены Правительства, в рамках реализации предвыборной программы партии Nur Otan на 2016-2020 годы, в стране произведены экономические преобразования, позволившие снизить долю госучастия в экономике c 18,3% до 16,2 %. Обеспечено увеличение доли МСБ в ВВП с 25% до 30%. Также по легкости ведения бизнеса в рейтинге "Doing Business" Казахстан переместился на 25 место.

Кроме того, реализованы крупные инфраструктурные проекты, построено и реконструировано 2,8 тыс. км дорог, введено 2,5 млн. квадратных метров жилья, создано 434 тыс. рабочих мест.

Достигнуты показатели и в других сферах. К примеру, построено 417 новых школ и 3,1 тыс. детских садов. Внедрена система Обязательного социального медицинского страхования. Благодаря применению новых технологий автоматизация госуслуг доведена до 80% и многое другое.

Это результат системной, слаженной работы всех составов Правительства, государственных органов как на центральном, так и на местном уровнях. Именно такую задачу ставят перед нами Лидер партии, Елбасы Нурсултан Назарбаев и Президент страны Касым-Жомарт Токаев. Те пункты предвыборной программы, которые еще находятся на исполнении, будут оставаться на постоянном контроле депутатов Фракции Nur Otan, - добавила Гульмира Исимбаева.

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