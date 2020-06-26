Крестьянин заплатил акиму скотом на 7 млн тенге, чтобы присвоить озеро
Расследование продолжается.
Фото : komotoz.ru26 июня 2020, 16:00
Акима района в Алматинской области подозревают в получении взятки скотом, передает zakon.kz.
Антикоррупционной службой по Алматинской области начато досудебное расследование в отношении акима Узынагашского сельского округа Жамбылского района Алматинской области по подозрению в совершении тяжкого коррупционного преступления. Он подозревается в получении взятки в виде скота на общую сумму 7 000 000 тенге от представителя Крестьянского хозяйства за оформление в частную собственность озера площадью 40 га, расположенного на территории хозяйства, - сообщили в Антикоррупционной службе.
Расследование продолжается. Окончательное решение о степени вины подозреваемого будет вынесено судом.
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