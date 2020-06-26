Сотрудников управления Минобороны подозревают в хищении 92 млн тенге

По версии следствия, выделенные на строительство здания радиолокационной роты, были похищены путем подписания актов выполненных работ за фактически невыполненные объемы работ.

Должностных лиц "Главного управления Расквартирования войск вооруженных сил РК" Министерства обороны подозревают в хищении 92 млн тенге, сообщил на брифинге следователь по особо важным делам 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.

Антикоррупционной службой по Карагандинской области проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц управления капитального строительства "Главное управление Расквартирования войск вооруженных сил РК" Министерства обороны РК по подозрению в совершении коррупционного преступления, — сообщил Бигайдаров.

По его словам, должностные лица подозреваются в хищении бюджетных средств в сумме порядка 92 млн тенге, выделенных на строительство объекта "Комплексное здание отдельной радиолокационной роты г.Жезказган", путем подписания актов выполненных работ за фактически невыполненные объемы работ.

Досудебное расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия и в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит, — добавил следователь.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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