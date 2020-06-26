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Сотрудников управления Минобороны подозревают в хищении 92 млн тенге

По версии следствия, выделенные на строительство здания радиолокационной роты, были похищены путем подписания актов выполненных работ за фактически невыполненные объемы работ.

Фото : mail.kz26 июня 2020, 16:53

Должностных лиц "Главного управления Расквартирования войск вооруженных сил РК" Министерства обороны подозревают в хищении 92 млн тенге, сообщил на брифинге следователь по особо важным делам 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.

Антикоррупционной службой по Карагандинской области проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц управления капитального строительства "Главное управление Расквартирования войск вооруженных сил РК" Министерства обороны РК по подозрению в совершении коррупционного преступления, — сообщил Бигайдаров.

По его словам, должностные лица подозреваются в хищении бюджетных средств в сумме порядка 92 млн тенге, выделенных на строительство объекта "Комплексное здание отдельной радиолокационной роты г.Жезказган", путем подписания актов выполненных работ за фактически невыполненные объемы работ.

Досудебное расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия и в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит, — добавил следователь.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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