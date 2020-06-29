Климатолог предсказал разрушение городов Сибири

Зимой этого года на территории России были зафиксированы аномально высокие температуры.

Потепление климата в Сибири приведет к таянию вечной мерзлоты, что может разрушить города и села в регионе. Такое мнение высказал шведский климатолог Юхан Киленшерна, передает zakon.kz со ссылкой на "Известия".

Климатические данные за последние годы свидетельствуют о заметном потеплении климата в России, особенно в Сибири. По данным Службы по контролю изменений климата программы "Коперник", в отдельных регионах температура в мае поднялась выше нормы на 10 градусов. Зимой этого года на территории России были зафиксированы аномально высокие температуры.

Киленшерна предложил отслеживать общие тенденции к потеплению. Климатолог обратила внимание, что температурные рекорды регистрируются регулярно в разных точках земного шара и один год - еще не показатель изменения климата.

Можно констатировать, что в отдельных районах Арктики стало теплее на три-четыре градуса, чем было в конце XIX века. В Швеции с тех пор стало теплее на два градуса, - отметил ученый.

Ранее, 26 июня, газета The New York Times спрогнозировала последствия таяния вечной мерзлоты в Арктике для России, отметив, что изменения принесут как выгоду, так и больше убытки к 2050 году.

16 июня профессор Университета Джорджа Вашингтона (США) Дмитрий Стрелецкий предположил, что ущерб от разрушения или деформации домов, трубопроводов и других объектов на мерзлых грунтах в России составит около $250 млрд к 2050 году.

Ранее ученые предрекли климатический хаос на Земле. По их расчетам, к 2100 году таяние льдов вызовет экстремальные погодные условия и температурные перепады по всему миру.

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