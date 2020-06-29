За сутки в Казахстане выявили 1066 бессимптомных носителей Covid-19
Всего в стране подтверждено 16639 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19.
В Казахстане за 28 июня 2020 года зарегистрированы 1066 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19 (бессимтомные носители), сообщает zakon.kz.
Зарегистрированы 1066 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, из них:
Акмолинская область - 56, Актюбинская область - 81, Алматинская область - 63, Атырауская область - 148, Восточно-Казахстанская область - 41, Жамбылская область - 70, Западно-Казахстанская область - 53, Кызылординская область - 30, Карагандинская область - 127, Костанайская область - 7, Мангистауская область - 41, Северо-Казахстанская область - 99, Туркестанская область - 29, Павлодарская область - 61, город Нур-Султан - 65, город Алматы - 14, город Шымкент – 81.
Всего в стране подтверждено с 3-го июня – 16639 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19.
Акмолинская область – 596,
Актюбинская область - 584,
Алматинская область - 1193,
Атырауская область - 2153,
Восточно-Казахстанская область - 586,
Жамбылская область - 618,
Западно-Казахстанская область - 1071,
Кызылординская область - 488,
Карагандинская область - 2239,
Костанайская область - 389,
Мангистауская область - 543,
Северо-Казахстанская область - 715,
Туркестанская область - 788,
Павлодарская область - 303,
город Нур-Султан - 1455,
город Алматы - 1537,
город Шымкент - 1381.
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