За сутки в Казахстане выявили 1066 бессимптомных носителей Covid-19

Всего в стране подтверждено 16639 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19.

В Казахстане за 28 июня 2020 года зарегистрированы 1066 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19 (бессимтомные носители), сообщает zakon.kz.

Зарегистрированы 1066 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, из них:

Акмолинская область - 56, Актюбинская область - 81, Алматинская область - 63, Атырауская область - 148, Восточно-Казахстанская область - 41, Жамбылская область - 70, Западно-Казахстанская область - 53, Кызылординская область - 30, Карагандинская область - 127, Костанайская область - 7, Мангистауская область - 41, Северо-Казахстанская область - 99, Туркестанская область - 29, Павлодарская область - 61, город Нур-Султан - 65, город Алматы - 14, город Шымкент – 81.

Всего в стране подтверждено с 3-го июня – 16639 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19.

Акмолинская область – 596,

Актюбинская область - 584,

Алматинская область - 1193,

Атырауская область - 2153,

Восточно-Казахстанская область - 586,

Жамбылская область - 618,

Западно-Казахстанская область - 1071,

Кызылординская область - 488,

Карагандинская область - 2239,

Костанайская область - 389,

Мангистауская область - 543,

Северо-Казахстанская область - 715,

Туркестанская область - 788,

Павлодарская область - 303,

город Нур-Султан - 1455,

город Алматы - 1537,

город Шымкент - 1381.

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