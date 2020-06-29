Гендиректор пожертвовал зарплату и 2 млрд тенге для сотрудников

Пожертвование позволило сохранить весь персонал с полной зарплатой.

Генеральный директор сети ресторанов в США пожертвовал свою годовую зарплату плюс дополнительные 5 миллионов долларов (2 млрд тенге), чтобы поддержать своих сотрудников во время пандемии коронавируса. Об этом пишет Lad Bible, передает zakon.kz.

64-летний Кент Тейлор является основателем Texas Roadhouse, базирующегося в Луисвилле, штат Кентукки.

Деньги были переданы фонду "Andy's Outreach", который он создал 18 лет назад. Средства с фонда полагаются сотрудникам на покрытие таких расходов, как арендная плата, ипотечные платежи и похороны.

Это пожертвование позволило сохранить весь персонал с полной зарплатой в 600 ресторанах, несмотря на то, что бизнес сильно пострадал из-за пандемии.

Бизнесмен объяснил этот щедрый поступок своим воспитанием.

Так меня растили, я сделал то, что посчитал правильным. В это время ты должен думать по-другому, заботиться о тех, кто с тобой, поднимать всем настроение и идти вперед, - сказал Кент Тейлор.

Он также объяснил, зачем создал фонд.

Мы сделали это, чтобы заботиться о наших сотрудниках, которым могли бы пригодиться деньги на оплату похорон близких или на операцию. Сотрудники могли отдавать часть своей зарплаты, будь то 10 центов, или 10 долларов, чтобы помочь друг другу в трудные времена, - рассказал Кент.

Очевидно, что из-за нескольких трудных месяцев фонд опустел, поэтому Кент решил снова восполнить его.

Мне 64 года, и я называю людей моложе 55 лет детьми. Итак, у меня 70 000 детей. Для меня они семья, и я хочу позаботиться о своей семье. Вот как я смотрю на вещи, - отметил он.

Кент Тейлор вспомнил, каково ему приходилось в начале 90-х годов, когда он только запускал этот бизнес - отец-одиночка, который полагался на финансовую поддержку своих родителей.

Позже сотни сотрудников стали присылать ему благодарственные письма из-за этого щедрого поступка.

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