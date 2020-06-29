Кинотеатры откроются 15 июля в России

Ранее правила работы кинотеатров в условиях пандемии опубликовал Роскомнадзор.

Кинотеатры в России откроются 15 июля. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Ранее правила работы кинотеатров в условиях пандемии опубликовал Роскомнадзор.

Так, в кинозалах между людьми должна соблюдаться дистанция не менее 1,5 метра. Интервалы между сеансами должны быть не менее 30 минут, за это время залы необходимо проветривать и дезинфицировать.

Продажа билетов должна осуществляться в количестве, чтобы можно было рассадить зрителей на расстоянии не менее метра друг от друга, однако членам одной семьи и сожителям можно садиться вместе.

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