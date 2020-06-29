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В Нур-Султане расследуют смерть профессора

Произошла остановка сердечной деятельности.

Фото : newtimes.kz29 июня 2020, 16:59

В Нур-Султане проводится расследование причин смерти журналиста и профессора Куандыка Шамахайулы, сообщает zakon.kz.

По информации управления общественного здравоохранения столицы, Куандык Шамахайулы (1960 года рождения) 23 июня поступил в тяжелом состоянии с подозрением на коронавирус через службу скорой помощи.

С этого времени находился на стационарном лечении в Многопрофильной городской больнице N1. Был поставлен диагноз: 2-х сторонняя полисегментарная пневмония неуточненной этиологии тяжелой степени, - отметили в ведомстве.

Лечение получал согласно клинического протокола диагностики и лечения. В ходе лечения состояние пациента неоднократно ухудшалось.

29 июня произошла остановка сердечной деятельности, несмотря на проводимые реанимационные мероприятия пациент скончался. Проводится расследование причин смерти и по итогам результата родственники будут проинформированы, - отметили в управздраве.


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