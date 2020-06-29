Ученые выдвинули теорию гибели цивилизации майя

Преобразование центральных водохранилищ из мест жизнеобеспечения в эпицентр инфицирования и болезней могло привести бы к опустошению этого древнего города, уверены ученые.

В США ученые из Университета Цинциннати раскрыли одну из причин исчезновения развитой цивилизации майя. Исследователи выяснили, что водохранилища древнего города Тикаль были загрязнены высоким уровнем токсических веществ. А именно – ртути, сообщает zakon.kz.

Как пишет Scientific Reports, именно это могло негативно сказаться на здоровье населения в периоды засухи, что вынудило людей покинуть поселение.

Известно, что майя покинули Тикаль в середине IX века нашей эры, однако точная причина исхода пока остается неизвестной. Одну из главных ролей могли сыграть продолжительные засухи, которые длились несколько десятилетий, с 820 по 870 год нашей эры. Это затруднило доступ к таким источникам пресной воды, как озера и грунтовые воды, в результате чего городское население вынуждено было полагаться на систему резервуаров, окружавшую Тикаль.

Преобразование центральных водохранилищ из мест жизнеобеспечения в эпицентр инфицирования и болезней могло привести бы к опустошению этого древнего города, уверены ученые.

Для обширного города, подверженного сильным засухам и отрезанного от озер и рек, загрязненные коллекторы дождевой воды могли привести к катастрофе. В городе, по оценкам специалистов, проживало до 100 000 человек.

Майя пили воду, которая содержала не только ртуть, но и высокие концентрации фосфатов, которые попадали в водохранилища вместе с пищевыми отходами и фекальными массами. Секвенирование рибосомальной РНК, выделенной из образцов, показало, что загрязнение органикой привело к росту цианобактерий (сине-зеленых водорослей) Planktothrix и Microcystis, которые выделяют потенциально смертельные токсины. Эти токсины оказывают разрушительное воздействие на организм человека даже при малых концентрациях и устойчивы к кипячению.

В настоящее время известно, что хроническое отравление ртутью связано с метаболическим синдромом, а Темное Солнце (один из правителей города) имел сильное ожирение. Так как власть у майя зависела от способности обеспечить доступ к чистой воде, его авторитет мог серьезно пошатнуться, как считают авторы работы. По их мнению, подобный сценарий мог реализовываться и в других центрах цивилизации майя.

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