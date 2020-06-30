1003 бессимптомных носителя КВИ выявили в Казахстане за сутки

Всего в стране подтверждены 17642 носителя без клинических проявлений болезни COVID-19.

В Казахстане за 29 июня 2020 года зарегистрированы 1003 носителя без клинических проявлений болезни COVID-19 (бессимптомные носители), сообщает zakon.kz.

Зарегистрированы 1003 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, из них:

Акмолинская область - 76, Актюбинская область - 28, Алматинская область - 85, Атырауская область - 111, Восточно-Казахстанская область - 40, Жамбылская область - 64, Западно-Казахстанская область - 91, Кызылординская область - 15, Карагандинская область - 141, Костанайская область - 15, Мангистауская область - 36, Северо-Казахстанская область - 99, Туркестанская область - 33, Павлодарская область - 7, город Нур-Султан - 32, город Алматы - 76, город Шымкент – 54.

Всего в стране подтверждено с 3-го июня – 17642 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19

Акмолинская область – 672,

Актюбинская область - 612,

Алматинская область - 1278,

Атырауская область - 2264,

Восточно-Казахстанская область - 626,

Жамбылская область - 682,

Западно-Казахстанская область - 1162,

Кызылординская область - 503,

Карагандинская область - 2380,

Костанайская область - 404,

Мангыстауская область - 579,

Северо-Казахстанская область - 814,

Туркестанская область - 821,

Павлодарская область - 310,

город Нур-Султан - 1487,

город Алматы - 1613,

город Шымкент - 1435.

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