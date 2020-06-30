Налоговых проверок в Казахстане стало меньше

Подходы к проверкам пересмотрены за счет цифровизации и перехода на камеральный контроль.

Количество налоговых проверок в Казахстане уменьшилось почти на треть. Об этом сообщил первый вице-министр финансов РК Берик Шолпанкулов на заседании правительства, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Шолпанкулова, за счет цифровизации и перехода на камеральный контроль, пересмотрены подходы к налоговым проверкам.

По итогам их количество уменьшено на 29%. При этом увеличилась выявляемость нарушений в 2 раза или доначислено 344 млрд тенге, - сообщил он.

При этом вице-министр рассказал о работе по цифровизации налогового и таможенного администрирования.

С начала текущего года начато обязательное применение онлайн ККМ. На сегодняшний день общее количество пользователей контрольно-кассовых машин составляет 728 тысяч единиц, из них перешли на онлайн-ККМ 710 тысяч, или 97,45%. Сегодня в модуле "Виртуальный склад" работает более 5,8 тысяч налогоплательщиков, за счет которых поступило дополнительно 243 млрд тенге, - перечислил Шолпанкулов.

На базе действующих информационных систем формируется Национальная система прослеживаемости товаров.

Она состоит из следующих информационных систем: АСТАНА 1, "Электронные счета-фактуры", модуль "Виртуальный склад", "Маркировка товаров", "Система управления рисками" и онлайн контрольно-кассовых машин. С октября текущего года в информационной системе внедряются электронные сопроводительные накладные на товары. В целом, система позволит отслеживать всю цепочку передвижения товара до его розничной продажи. После формирования системы, мы приостановим выписку фиктивных счетов-фактур, - сообщил он.

Кроме этого, "Создана база данных третьих лиц для целей налогового администрирования". В 2019 году в бюджет дополнительно поступило налогов в сумме 18,6 млрд тенге.

Еще одним действенным инструментом является Казначейское сопровождение государственных закупок в сфере строительства. Так, коэффициент налоговой нагрузки вырос в 2,3 раза у участников госзакупок. Дополнительно поступило 54,4 млрд тенге, - заключил представитель Минфина.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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