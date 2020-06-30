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Очереди на компьютерную томографию прокомментировал Цой

Пневмония также может быть диагностирована на цифровых рентген-аппаратах, которые являются более доступными и дешевыми, сказал министр.

Фото : Акорда30 июня 2020, 11:42

Министр здравоохранения Алексей Цой комментируя очереди на КТ, рассказал, что пневмонию можно выявить на рентген-аппаратах. Этот метод диагностики будет включен в протокол диагностики и лечения COVID-19, передает zakon.kz.

В стране наблюдаются большие очереди на компьютерную томографию легких. Сегодня в стране функционируют 135 томографов. Пневмония также может быть диагностирована на цифровых рентген-аппаратах, которые являются более доступными и дешевыми по стоимости. Данный метод диагностики будет также включен в клинический протокол диагностики и лечения COVID-19, - сказал министр.


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