Медведя приговорили к смертной казни за нападение на туристов
Дата казни медведя еще не назначена.
Власти Италии приговорили медведя к смертной казни после того, как он напал на двух туристов, передает zakon.kz со ссылкой на Lad Bible.
Фабио Миссерони вместе со своим 28-летним сыном Кристианом отправились на прогулку в Монте-Пеллере на прошлой неделе.
В один момент мужчины столкнулись с бурым медведем. Животное напало на Кристиана, его отец прыгнул на медведя, чтобы позволить сыну убежать. Во время схватки, 59-летний мужчина сломал ногу в трех местах.
В конце концов Кристиану удалось отпугнуть медведя криками.
После этого инцидента губернатор автономной области Трентино Маурицио Фугатти подписал указ, разрешающий казнить медведя за нападение на мужчин.
Этот указ вызвал критику и возмущение со стороны защитников животных.
Итальянское отделение Всемирного фонда дикой природы запустило онлайн-петицию, которая к настоящему времени собрано 22 000 подписей.
В петиции говорится, что обстоятельства нападения животного неизвестны до конца, и его убийство не опрадано.
Это не первый медведь, приговоренный к смерти в Трентино. По этой причине "автоматическая" выбраковка всех медведей, вовлеченные в инциденты с людьми, должна быть прекращена. Медведи делают то, чему их научила природа. Они должны продолжать жить свободно в своем доме, - говорится в тексте.
Министр окружающей среды Италии лично написал губернатору, чтобы убедить его не убивать медведя.
Дата казни медведя еще не назначена.
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