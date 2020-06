Менеджер Хабиба Нурмагомедова поправил СМИ, говоря о его зарплате

Известное издание Forbes подсчитало доходы чемпиона мира UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова. Однако, менеджер Хабиба Али Абдельазиз внес некоторые поправочки, передает zakon.kz.

По данным журналистов, Хабиб Нурмагомедов заработал за год 16,5 млн долларов, включая гонорар за публичные выступления на коммерческих мероприятиях. Forbes уточнило, что Нурмагомедов получает сотни предложений в месяц стать гостем или спикером на турнирах, конференциях, мастер-классах. К слову, в декабре 2019 года Хабиб приезжал в Алматы и стал почетным гостем одного спортивного мероприятия, где выступали бойцы смешанных единоборств.

Масла в огонь подлило издание bjpenn.com, которое заявило, что гонорар Хабиба за выступлением перед публикой - около 78 тыс. долларов, на что менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдельазиз возразил в Twitter, что это некорректная информация.

This is little bit wrong his speaking engagements 300k per day minimum https://t.co/2ehBJtd3Le