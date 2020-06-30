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Коронавирус не мутировал - главный эпидемиолог Китая

Ситуация в некоторых странах вышла из-под контроля и становится все хуже и хуже.

Фото : Pixabay30 июня 2020, 12:43

Глобальный мониторинг нового коронавируса показывает, что вирус не мутировал. Это является хорошим знаком для исследований и разработок вакцин. Об этом заявил главного эпидемиолога Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Ву Цзунью, передает zakon.kz со ссылкой на Global Times.

Он также поднял вопросы, касающиеся пандемической ситуации во всем мире.

Поскольку число зараженных COVID-19 превысило 10 миллионов, а смертность превысила 500 000 по всему миру, Ву заявил, что это число еще не достигло пика и будет продолжать расти в ближайшем будущем.

Время, необходимое для того, чтобы это число увеличилось с 10 миллионов до 20 миллионов, будет еще короче, поскольку большинство стран не предприняли эффективных усилий по борьбе с эпидемией, за исключением Китая и некоторых других стран, - сказал он.

По его мнению, ситуация в некоторых странах вышла из-под контроля и становится все хуже и хуже.


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