Двое аферистов в Алматинской области представлялись пожарными инспекторами

Личности задержанных будут проверены на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Мошенники, представлявшиеся пожарниками, разоблачены в Алматинской области, сообщает zakon.kz.

По информации официального сайта МВД РК, мужчина и женщина всегда действовали по одной преступной схеме.

Они приходили, якобы, с проверкой в продовольственные магазины. На их счету уже около десяти обманутых владельцев магазинов, передает Polisia.kz. С письменным заявлением в дежурную часть Ескельдинского РОП обратился 46-летний владелец продуктового магазина одного из сел с просьбой принять меры в отношении двух неизвестных лиц, мужчины и женщины, которые накануне вечером представившись сотрудниками противопожарной службы, обманным путем завладели определенной суммой денежных средств.

На данном этапе нам удалось выявить еще несколько обманутых владельцев магазинов из близлежащих сел, возможно, список пострадавших еще пополнится. Преступный “дуэт” действовал всегда по одной и той же схеме. Представляясь работниками противопожарной службы, предъявляли служебные удостоверения с фотографиями и печатями, таким образом, чтобы потерпевшие не могли рассмотреть написанное, после чего приступали к проверке и находили различные нарушения. У кого-то отсутствовали средства пожаротушения, у кого-то срок действия огнетушителей был просрочен. Находили они проблемы в печном отоплении, в отсутствии огнезащитной пропитки деревянных конструкций и другое. После чего предлагали решить вопрос мирно, без составления протоколов, склоняли потерпевших к выдаче денег, получив желаемого, уезжали, – рассказал начальник Ескельдинского районного отдела полиции Алматинской области Жанат Кудайбергенов.

Для поимки предприимчивых “проверяющих” была создана следственно-оперативная группа из опытных сотрудников, которые в течение короткого времени установили и задержали на улицах города Алматы 35-летнего уроженца Сарканского района и 26-летнюю жительницу города Тараз, которые вместе проживали в Южной столице на съемной квартире.

Подозреваемые в соответствии со статьей 128 УПК РК водворены в изолятор временного содержания. В ходе досудебного расследования личности задержанных будут проверены на причастность к другим аналогичным преступлениям на территории области. Уголовное дело расследуется по статье 190 части 3 пункту 4 УК РК “Мошенничество, совершенное неоднократно”.

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