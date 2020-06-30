Руководство "Барселоны" поддержало тренера в конфликте с игроками

Но главный тренер все еще не гарантировал сохранение своего поста.

После матча 32 тура испанской Ла Лиги стало заметно, что игроки "Барселоны" не ладят с главным тренером Энрике Сетьеном. То Лионель Месси откровенно игнорирует подсказки ассистента главного тренера во время паузы, то Луис Суарес намекнул журналистам, что в неудачах команды виноват тренер. Однако. руководство "Барселоны", похоже, не хочет увольнять Сетьена, передает zakon.kz.

Как сообщил RAC-1 в своей программе Tu Diràs, президент "Барселоны" Жозеп Баромеу встретился с Энрике Сетьеном у него дома. Главу клуба сопровождал спортивный директор Эрик Абидаль, менеджер, ответственный за первый штат, Хавьер Бордас и генеральный директор клуба Граскар Грау.

Согласно RAC, президент "Барсы" хотел показать свою поддержку тренеру, хотя логично предположить, что он также хотел собрать информацию о напряженной встрече, которую игроки провели с тренером в это воскресенье после шторма в раздевалке "Барселоны" после ничьи в игре 32 тура с "Сельтой" (2:2).

По данным издания AS, Сетен все еще находится в слабой ситуации, несмотря на встречу в это воскресенье, как и его помощник Эдер Сарабия, которого не было на встрече. Отношения между тренерским штабом и раздевалкой изношены, и неделя с матчами с "Атлетико" и "Вильярреалом" становится решающей для тренерского штаба Сетьена.

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