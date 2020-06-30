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В России граждан Казахстана освободили от регистрации до середины сентября

Владимир Путин внес изменения в указ "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранцев и лиц без гражданства в РФ в связи с угрозой дальнейшего распространения коронавируса".

Фото : Посольство Казахстана в России30 июня 2020, 16:08

Казахстанцы, находящиеся в России, могут находиться без регистрации до середины сентября, передает zakon.kz.

В пресс-службе посольства Казахстана в России сообщили, что президент Владимир Путин внес изменения в указ о временных мерах по урегулированию правого положения иностранцев во время пандемии коронавируса.

Согласно указу, граждане Казахстана, у которых в промежуток с 15 марта по 15 сентября 2020 года истекает срок регистрации или разрешения на временное пребывание в России, могут свободно находиться в стране без обязательной постановки на учет. На этот период в их отношении штрафные санкции и депортация исключены, - говорится в сообщении.

Однако после 15 сентября желающие остаться в России граждане Казахстана должны оформить необходимые процедуры по легализации своего пребывания.


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