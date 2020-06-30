Женщина своровала госномера, чтобы отомстить бывшему

Ей грозит лишение свободы сроком до трех лет.

Полиция задержала женщину, укравшую госномера с машины бывшего мужчины, сообщает zakon.kz.

По информации официального сайт МВД РК, 29 июня в дежурную часть отдела полиции города Капшагай обратился 37-летний местный житель с заявлением о краже с его автомашины, стоящей во дворе дома, государственных номерных знаков. Полицейские установили и задержали подозреваемую – 29-летнюю жительницу одного из микрорайонов, которая призналась в совершении кражи.

Как оказалось, женщина совершила кражу из-за желания отомстить мужчине, прекратившему с ней отношения. Теперь задержанной предстоит строго ответить перед законом.

В отношении подозреваемой начато досудебное расследование по статье “Кража” (ст. 188 ч. 1 УК РК), которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.

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