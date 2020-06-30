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В пяти регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение

Синоптики прогнозируют грозу, град и ветер.

Фото : Pixabay30 июня 2020, 18:50

РГП "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Актюбинской, Северо-Казахстанской, Кызылординской, Акмолинской и Костанайской областях, передает zakon.kz.

В Актюбинской области местами ожидается гроза, возможен град, по югу сильный дождь. Ветер северный, северо-восточный местами 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается дождь, гроза, туман. Ветер северный ночью местами 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-западный местами 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Акмолинской области местами ожидается гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер северный, северо-восточный, днем местами 15-20 м/с.

В Костанайской области местами ожидаются гроза, град, ночью и утром местами туман. Ветер северный местами 15-20 м/с.


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