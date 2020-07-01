Четыре варианта вакцины от COVID-19 одобрены в США
И еще шесть находятся в стадии рассмотрения.
В Соединенных Штатах ознакомились с рядом вариантов вакцин от коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
Четыре из них было одобрены для клинических испытаний управлением по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США.
Четыре вакцины были одобрены для перехода к клиническим испытаниям ... И еще шесть находятся в стадии рассмотрения, - сказал Хан на пресс-конференции.
Администрация США запустила в мае операцию Warp Speed — совместный проект министерства здравоохранения и Пентагона, целью которого является производство 300 миллионов доз вакцины от COVID-19 к январю 2021 года.
В США в июне резко росла заболеваемость COVID-19 на фоне массовых протестов и повсеместного снятия ограничений по коронавирусу. Целый ряд штатов, включая крупнейшие по населению Техас и Флориду, приостановили или обратили вспять меры по "открытию" экономики.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в США подтверждено уже 2,6 миллиона случаев коронавируса, более 126 тысяч человек скончались.
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