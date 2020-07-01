Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

550 казахстанцев выздоровели от коронавируса за 30 июня

Всего в стране выздоровели 13 558 человек.

Фото : 24tv.ua1 июля 2020, 10:18

За прошедшие сутки (30 июня) 550 человек выздоровели от КВИ в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Из них: в городе Нур-Султан - 57,
в городе Алматы - 16,
в городе Шымкент - 19,
в Акмолинской области - 55,
в Актюбинской области - 19,
в Атырауской области - 7,
в Восточно-Казахстанской области - 41,
в Жамбылской области - 27,
в Западно-Казахстанской области – 73,
в Карагандинской области - 91,
в Костанайской области - 15,
в Кызылординской области - 78,
в Мангистауской области - 15,
в Павлодарской области – 16,
в Туркестанской области – 21, - сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

Всего в стране выздоровели – 13 558 человек от COVID-19.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты