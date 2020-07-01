550 казахстанцев выздоровели от коронавируса за 30 июня
Всего в стране выздоровели 13 558 человек.
Фото : 24tv.ua1 июля 2020, 10:18
За прошедшие сутки (30 июня) 550 человек выздоровели от КВИ в Казахстане, сообщает zakon.kz.
Из них: в городе Нур-Султан - 57,
в городе Алматы - 16,
в городе Шымкент - 19,
в Акмолинской области - 55,
в Актюбинской области - 19,
в Атырауской области - 7,
в Восточно-Казахстанской области - 41,
в Жамбылской области - 27,
в Западно-Казахстанской области – 73,
в Карагандинской области - 91,
в Костанайской области - 15,
в Кызылординской области - 78,
в Мангистауской области - 15,
в Павлодарской области – 16,
в Туркестанской области – 21, - сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
Всего в стране выздоровели – 13 558 человек от COVID-19.
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