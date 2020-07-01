550 казахстанцев выздоровели от коронавируса за 30 июня

Всего в стране выздоровели 13 558 человек.

За прошедшие сутки (30 июня) 550 человек выздоровели от КВИ в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Из них: в городе Нур-Султан - 57,

в городе Алматы - 16,

в городе Шымкент - 19,

в Акмолинской области - 55,

в Актюбинской области - 19,

в Атырауской области - 7,

в Восточно-Казахстанской области - 41,

в Жамбылской области - 27,

в Западно-Казахстанской области – 73,

в Карагандинской области - 91,

в Костанайской области - 15,

в Кызылординской области - 78,

в Мангистауской области - 15,

в Павлодарской области – 16,

в Туркестанской области – 21, - сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

Всего в стране выздоровели – 13 558 человек от COVID-19.

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