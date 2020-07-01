Что изменилось в жизни казахстанцев в июне

Так, в Казахстане сменился министр здравоохранения.

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве в июне 2020 года, передает zakon.kz.

Медицина

С 25 июня ограничительные мероприятия на территории областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент по недопущению распространения коронавируса вводятся на основе критериев процента занятости коечного фонда (ПЗКФ) для больных COVID-19.

Сменился министр здравоохранения. На место Елжана Биртанова назначен Алексей Цой.

С 3 июля государственное регулирование цен на лекарства осуществляется путем формирования, утверждения предельных цен и наценок, а также мониторинга и анализа цен на лекарственные средства.

Минздрав утвердил предельные цены на лекарства в рамках ГОБМП и ОСМС.

Трудоустройство

Безработных и лиц, ищущих работу, будут регистрировать в соответствии с новыми правилами.

Бизнес

Дополнительные меры поддержки предоставлены субъектам МСБ, пострадавшим в период ЧП и карантина. В частности, они могут подать заявление на получение отсрочки или рефинансирование банковского займа и микрокредита.

Ограничено снятие наличных для юрлиц

С 1 июня действуют ограничения на снятие наличных денег юридическими лицами с банковских счетов в течение календарного месяца в размерах сумм не более:

- 20 000 000 (двадцати миллионов) тенге - если юридическое лицо является субъектом малого предпринимательства;

- 120 000 000 (ста двадцати миллионов) тенге - если юридическое лицо является субъектом среднего предпринимательства;

- 150 000 000 (ста пятидесяти миллионов) тенге - если юридическое лицо является субъектом крупного предпринимательства.

А также определен порядок снятия наличных денег сверх установленных пределов.

Торговля

С 18 июня начали действовать новые Правила применения контрольно-кассовых машин.

Госзакупки

Правительство установило на 2 года изъятия из национального режима товаров, происходящих из других государств при осуществлении государственных закупок. К участию в государственных закупках допускаются товары, произведенные юридическим лицом РК, имеющим сертификат о происхождении товара формы "CT-KZ".

Регистрация юрлиц и филиалов

С 15 июня изменены правила государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств.

Лицензирование

В РК начали действовать новые правила лицензирования медицинской, туроператорской, нотариальной, адвокатской деятельности, деятельности ЧСИ, пассажирских перевозок.

Правительство для граждан

Сотрудников государственной корпорации "Правительство для граждан", имеющих доступ к персональным данным граждан, будут проверять.

Прокуратура

В структуре Генеральной прокуратуры появились 3 новых департамента.

Судопроизводство

Внесены изменения в ГПК по вопросам внедрения современных форматов работы судов, сокращения излишних судебных процедур и издержек.

Документом предусмотрены 3 основных блока поправок по:

- внедрению новых подходов к процессуальной роли судьи и других участников судопроизводства;

- оптимизации процессуальных действий;

- дальнейшей цифровизации судопроизводства.

НПА

Президент подписал "Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан".

Документ вводится в действие с 1 июля 2021 года.

Мирные собрания

Установлен порядок организации и проведения мирных собраний.

В центральных частях районов, городах республиканского значения, столицы и в административных центрах областей отводятся места для организации и проведения мирных собраний.

Сокращены сроки подачи уведомлений на проведение митингов и разрешается проведение одиночных пикетов у зданий госорганов.

Политические партии

Согласно поправкам в закон "О выборах" в партийном списке, допущенном к регистрации от одной политической партии количество женщин и лиц, не достигших двадцатидевятилетнего возраста, должно составлять не менее 30% от общего числа включенных в него лиц.

Безопасность на воде

Как вести себя на водоемах, чтобы отдых был безопасным – подробные рекомендации даны в новых правилах.

ЕАЭС

Казахстан ратифицировал Соглашение о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС.

Определены основные ориентиры макроэкономической политики государств ЕАЭС на 2020-2021 годы.

Документ содержит меры, направленные на сдерживание негативного влияния и минимизацию экономических последствий внешних шоков, связанных с распространением коронавирусной инфекции и резким снижением цен на сырьевые товары.

Конституционный совет

Конституционный Совет в своем послании "О состоянии конституционной законности в РК" подвел итоги своей деятельности за 2015-2020 годы.

Борьба с коронавирусом

Президент Токаев поручил принять ряд мер по борьбе с распространением коронавируса. В частности, планируется введение локдауна.

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