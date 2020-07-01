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Расхождение данных по смертям от коронавируса прокомментировали в Минздраве

Данные в регионе могут быть свежее, чем у министерства здравоохранения, сказала Бюрабекова.

Фото : СЦК1 июля 2020, 11:51

Вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова объяснила, почему статистика по смертям от коронавируса, которую публикует Минздрав, не совпадает с данными управлений здравоохранения регионов. По ее словам, это происходит из-за того, что министерство ждет, когда в регионах пройдет разбор летальных случаев, передает zakon.kz

Данный факт имеет место быть, потому что мы публикуем данные о летальных случаях только после того, как проходят на региональном уровне комиссии по разбору летальных исходов. Уже после предоставления протокола такой комиссии мы информируем о том, что данный летальный случай произошел. Данные в регионе могут быть чуть-чуть свежее, чем у министерства здравоохранения, потому что мы ожидаем, когда к нам официально поступят результаты разбора летальных исходов, - ответила Бюрабекова.


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