Расхождение данных по смертям от коронавируса прокомментировали в Минздраве
Данные в регионе могут быть свежее, чем у министерства здравоохранения, сказала Бюрабекова.
Фото : СЦК1 июля 2020, 11:51
Вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова объяснила, почему статистика по смертям от коронавируса, которую публикует Минздрав, не совпадает с данными управлений здравоохранения регионов. По ее словам, это происходит из-за того, что министерство ждет, когда в регионах пройдет разбор летальных случаев, передает zakon.kz
Данный факт имеет место быть, потому что мы публикуем данные о летальных случаях только после того, как проходят на региональном уровне комиссии по разбору летальных исходов. Уже после предоставления протокола такой комиссии мы информируем о том, что данный летальный случай произошел. Данные в регионе могут быть чуть-чуть свежее, чем у министерства здравоохранения, потому что мы ожидаем, когда к нам официально поступят результаты разбора летальных исходов, - ответила Бюрабекова.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5030099-3523819eb33bb50c12f52f49b1cde42c
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...