Разницу в ценах на ПЦР-тесты объяснили в Минздраве

Стоимость повышается, так как ПЦР-тестирование - это комплекс услуг.

На брифинге в СЦК вице-министр здравоохранения РК Людмила Бюрабекова рассказала, почему складывается большая разница в стоимости ПЦР-теста в лабораториях от закупочной цены, передает корреспондент zakon.kz.

Как сообщил ранее министр здравоохранения Алексей Цой, правительством выделяется почти 1 млрд тенге на покупку 1,2 млн ПЦР-тестов. У вице-министра Людмилы Бюрабековой спросили, что если разделить 1 млрд на 1,2 млн, то получается, что себестоимость одного теста 833 тенге, почему за один ПЦР-тест в лабораториях приходится платить от 11 до 20 тысяч тенге?

Хочу отметить, что оплата производится не за ПЦР-тест, а за услугу ПЦР-тестирования, которая включает в себя не только сам тест, но также расходные материалы, необходимые для проведения данной услуги. То есть это более 40 наименований лабораторных изделий: наконечники, зонты для забора материала, пробирки с транспортной средой и так далее. Это достаточно большое количество, в том числе средства защиты для медицинского персонала, заработная плата, - сказала она.

В качестве примера вице-министр Минздрава привела стоимость ПЦР-тестирования в лабораториях Наццентра экспертизы.

То есть это комплекс, который оплачивается за услугу и поэтому стоимость была и сейчас в наших лабораториях Наццентра экспертизы, они проводят ПЦР-тестирования, в пределах 10,5 тысяч тенге, - указала Бюрабекова.

При этом представитель ведомства добавила, что тестирование пациентов сегодня проводится строго в соответствии с протоколом и постановлением главного санврача.

В нем делятся симптомные и бессимптомные пациенты из кратности тестирования, пациенты, которые болеют КВИ и находятся в стационаре. Перед выпиской тестируются. При наличии отрицательного результата пациенты тестируются. При наличии положительного результата и регрессии кризиса переводятся на амбулаторный уровень. Самостоятельно проходить тестирования не нужно. В постановлении главного санитарного врача РК нет требования, чтобы иметь на руках отрицательный ПЦР для выхода на работу. То есть это все решается врачом, когда закрывается больничный лист и пациент выходит на работу, - заключила она.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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