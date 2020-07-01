Токаев принял верительные грамоты послов ряда государств

Верительные грамоты Главе государства вручили послы Федеративной Республики Бразилия – Рубем Антонио Корреа Барбоза, Султаната Оман – Мухаммед бен Абдулла бен Салих аль-Бахрани, Республики Корея – Ку Хонг-сок.

В резиденции "Акорда" состоялась церемония вручения верительных грамот Президенту Казахстана вновь назначенными чрезвычайными и полномочными послами ряда государств, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента.

Верительные грамоты Главе государства вручили послы Федеративной Республики Бразилия – Рубем Антонио Корреа Барбоза, Султаната Оман – Мухаммед бен Абдулла бен Салих аль-Бахрани, Республики Корея – Ку Хонг-сок.

Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с началом дипломатической работы в Казахстане и пожелал им успехов.

У Казахстана великолепные отношения с вашими странами. Пользуясь возможностью, хотел бы передать привет главам ваших государств. Надеюсь, вы сможете внести вклад в дальнейшее развитие взаимоотношений с Казахстаном. Вы прибыли к нам в сложное время, когда весь мир страдает от пандемии. Казахстан принимает своевременные решения по преодолению этой опаснейшей болезни. Это не так легко, но мы опираемся на международную солидарность, поддерживаем усилия ООН и надеемся, что все страны совместными усилиями преодолеют эту болезнь, – сказал Президент.

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