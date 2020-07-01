Инфраструктурные проекты обеспечат экономический рост Казахстана

Сейчас можно говорить о новой парадигме работы – возможность работать удаленно.

Развивающиеся страны и страны развитые по-разному отреагировали на изменения экономики в свете кризиса начала года. Профессор Андрес Веласко, первый декан Школы государственной политики Лондонской школы экономики и экс-министр финансов Чили поделился своим видением на развитие Казахстана в текущих глобальных условиях в рамках Online Astana Finance Day 2020, сообщает zakon.kz.

Развивающие страны данный кризис накрыл несколько позже, чем страны Европы. По мнению профессора, Казахстан пока находится на первой стадии этого кризиса. И мы только справляемся с последствиями эпидемии. Это также касается стран Африки, Южной Америки и Азии.

С начала года экономики развивающихся стран получили пять ударов. Первый из них - сокращение мировой торговли.

По сообщениям Всемирной Торговой Организации объем мирового рынка сократится на треть в этом году, отметил профессор Веласко.

Второй удар - падение цен на сырье. Нужно отметить, что это наиболее важный пункт для экономики Казахстана, зависящей от котировок на нефть. Далее, сокращение туристического потока. Так как туризм – это серьезная прибыль экономик стран Южной Америки и стран Карибского бассейна. Четвертый пункт - отток капитала с рынка развивающихся стран с марта текущего года. И, конечно же, сама эпидемия.

Страны ОЭСР сейчас направляют большие объемы финансовых средств на поддержку экономики: 10-15% от ВВП. Развивающиеся страны же себе такого позволить не могут. Поэтому удар со стороны эпидемии развивающиеся страны будут чувствовать острее. По прогнозам профессора это приведет к рецессии, и довольно длительной. Многие страны будут отброшены назад в своем развитии на долгие годы. Но следует отметить, что Казахстан уже выделил на восстановление экономики уже 8% ВВП.

Декан Школы госполитики Лондонской школы экономики выделяет три главных вопроса, которые должна решить для себя каждая развивающаяся страна, такая как Казахстан или Чили. Первый вопрос – Меры по минимизации ущерба, связанные с мобилизацией резерва в условиях национальных бедствий. Например, карантинные меры со стороны государства заставили правительству компенсировать потерянный доход населения.

Следующий шаг, сохранить в работоспособном состоянии важных для экономики компаний. Многие компании работали до карантина и показывали прибыль, но сейчас их нормальная работа прекратилась, потому что они должны соблюдать правила карантина, социальную дистанцию и т.д. Но необходимо, чтобы эти компании сохранились на плаву, могли платить кредиторам и своим поставщикам и сотрудникам. Для этого требуется ликвидность. И здесь на сцену выходит правительство. Сейчас Центрабанки предпринимают усилия по впрыску ликвидности на рынок, а уже правительство должно предпринимать меры, чтобы эта ликвидность дошла до ее фактических получателей. Это второй блок вопросов.

И третий блок вопросов, самый последний – это меры по стимулированию экономического роста.

Я думаю, что в странах, таких как Казахстан и Чили, еще существует определенный потенциал по развитию инфраструктуры и по повышению экологичности. Здесь мы можем оказаться в очень выгодной ситуации: мы можем использовать эти проекты для того чтобы инвестировать в них. Мы можем восстанавливать инфраструктуру, получать лучшие условия для жизни и обеспечивать экономический рост. Потому что инфраструктурные проекты обеспечивают наше будущее и гарантируют занятость населения, - отметил профессор Веласко.

Обеспечение занятости населения – это всегда беспроигрышный ход по восстановлению экономики. Дополнительные меры по стимулированию экономики тоже не мешают, но они должны быть политически правильными.

Сейчас можно говорить о новой парадигме работы – возможность работать удаленно. Это в свою очередь имеет свои плюсы и минусы. К явным минусам можно отнести увеличение мирового неравенства. То есть будут люди, у которых будет возможность работать на удаленке, с сохранением объема заработка, и останутся люди с низким доходом, которые не смогут выполнять свою работу, будучи дома. Они рискуют отстать от всех остальных.

Обеспечение должного уровня занятости населения, создание регуляторной среды, которая будет защищать занятость – все эти вопросы многим странам стоило бы решать раньше. Но кризис нас к этому подтолкнул.

Пока еще рано думать о последствиях, которые принесет с собой этот кризис. Мы пока понятия не имеем, сколько он будет продолжаться, - подытожил свое выступление профессор Веласко.

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