Запретить на два года проведение тоев предложила Аружан Саин

По ее мнению, никто из нас не защищен, если на работу будут приходить сотрудники после свадеб, юбилеев и поминок, где столько контактов.

Уполномоченный по правам ребенка Аружан Саин предложила запретить в Казахстане тои на два года. Об этом она написала на своей странице в facebook, сообщает zakon.kz.

Вполне серьезно предлагаю запретить тои на 2 года. В связи с мировой пандемией и пониманием, что ситуация будет длиться не год, а как ВОЗ прогнозирует? что она продлится до 22 года, также считают многие ученые, в том числе США: "На основании темпов развития прошлых эпидемий гриппа и скорости распространения коронавируса ученые пришли к выводу, что вспышка COVID-19 не утихнет в ближайшие полтора–два года, по какому бы сценарию не развивались события.", – написала автор поста.

По ее мнению, никакая система здравоохранения не выдержит нагрузки, если люди будут массово заболевать.

Никто из нас не защищен, если на работу будут приходить сотрудники после свадеб, юбилеев и поминок, где столько контактов. И дети в садиках и школах - тем более. Да, дети легче переносят, но никто еще не знает, какие в итоге последствия этого короновируса, но дети же переносят COVID-19, и тем самым могут заразить своих близких взрослых, бабушек и дедушек... И потом, если люди берут даже кредиты на такие мероприятия, то сейчас в период экономического кризиса из-за этой пандемии, многие просто не смогут вернуть кредит, – подытожила Аружан Саин.

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