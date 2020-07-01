Казахстанец, тренирующийся с Канело, неожидано высказался о Головкине

Тем не менее, боксер не осуждает именитого соотечественника.

Казахстанский боксер Бобиржан Моминов, бывший одним из спарринг-партнеров титулованного средневеса мексиканца Сауля Канело Альвареса сравнил его с казахстанским чемпионом Геннадием Головкиным, передает zakon.kz.

Моминов на данный момент не имеет поражений на профи ринге (11-0, 8 КО), и большие бои у него впереди. В интервью корреспонденту Sporttime.kz наш соотечественник рассказал, чем отличается Канело от Головкина в техническом плане и по человеческим качествам.

Когда я приехал к Канело в тренировочный лагерь (в 2017 году), то, у меня в тот момент были проблемы с моим менеджером. Для разрыва соглашения мне требовалось 7 тысяч долларов. И мне лично Канело дал эти деньги наличными, чтобы я смог решить данный вопрос. Тогда у меня был вариант подписания контракта с GOLDEN BOY. Вы меня спрашиваете об Альваресе. Так вот, Канело обладает высшими человеческими качествами (адамгершілік). Он отличается простотой. Даже когда заходит в зал, сам первым подходит здороваться, всех поприветствует. Наверное, это черта его характера, боксера находящегося на мировой вершине. Например, мы общаемся с американцами, которые были в тренировочном лагере Геннадия Головкина, и они все отмечают его "прижимистость" в денежных вопросах. Этому можно верить либо не верить, просто я сам столкнулся с Головкиным, и у меня лично остался неприятный осадок, - заявил Бобиржан Моминов.

Тем не менее, боксер не осуждает именитого соотечественника.

Может быть, он думает, что нам от него что-то нужно, что будем его о чем-то просить, и поэтому избегает общения со своими соотечественниками. Мне от него ничего не нужно. И зла ему не желаю. Я и другие наши боксеры идем своей дорогой, - заявил Моминов.

Что касается спортивных моментов, что Канело, по мнению Моминова, такой же боксер, как и все, которого можно подловить на каких-то моментах.

Я был у него в тренировочном лагере в 2017 году, когда он готовился к первому поединку против Геннадия Головкина. Наверное, его преимущество в сплоченности его команды — это тренерский штаб, помощники, в том числе и пиар-менеджеры, которые проделывают огромную работу. Его успех – это результат коллективного труда. Я с ним спарринговал, и не сказал бы, что он в чем-то превосходил меня. Да, он весил тяжелее, однако, я переигрывал его за счет скорости. Ну и плюс удар у меня тоже есть. Все это позволяло мне удобно работать с ним на дистанции, уходить, разрывать на скорости и наносить удары. Уже когда он готовился ко второму поединку, Канело звал меня также в свой тренировочный лагерь, но я отказался. Потому, что народ у нас не правильно воспринимает информацию. После того, как я помогал Канело готовиться к первому поединку против Геннадия Головкина, я столкнулся с огромной порцией критики, в том числе националистического характера. Некоторые люди начали обвинять меня даже в предании интересов страны. И я решил отказаться от приглашения Альвареса, - сообщил Моминов.

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