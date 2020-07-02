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Мэр города в Индонезии встала на колени перед врачами из-за ситуации с коронавирусом

Врачи бросились успокаивать чиновницу, говоря о том, что в проблеме виноваты также и сами местные жители.

Фото : Antara/Didik Suhartono2 июля 2020, 01:59

В индонезийском городе Сурабая местная мэр Три Рисмахарини встала на колени перед врачами и директорами больниц. Это произошло в ходе встречи чиновницы с медиками, сообщает zakon.kz.

Как передает газета Jakarta Post, мэр подчеркнула, что больницы не принимали помощь от городских властей, несмотря на различные усилия местного правительства. В детали об этой ситуации она вдаваться не стала.

Присутствовавшие на встрече врачи бросились успокаивать чиновницу, говоря о том, что в проблеме виноваты также и сами местные жители, которые игнорируют требования врачей и властей соблюдать меры безопасности для предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

В Индонезии зафиксировано более 55 тысяч случаев коронавируса.


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