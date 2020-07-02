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Ким Чен Ын взорвал межкорейский офис из-за непристойных фото жены

В листовках, распространяемых Южной Кореей, говорилось, что Ли Соль Чжу снялась в порно.

Фото : ria.ru2 июля 2020, 06:25

Лидер КНДР Ким Чен Ын возмутился распространением провокационных листовок с непристойными изображениями своей супруги, которые якобы распространяет южнокорейская сторона, сообщает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

По данным издания, Ким Чен Ын пришел в бешенство, когда увидел листовки оскорбительного характера с изображением своей супруги Ли Соль Чжу, после чего якобы распорядился взорвать межкорейский офис связи в городе Кэсон, который использовался для переговоров с Сеулом. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, межкорейский офис связи полностью разрушен, - пишет британская газета Daily Mail.

Британское издание опубликовало одну из листовок, в которой утверждается, что жена Ким Чен Ына якобы снималась в порнофильме. Отмечается, что пропагандистская продукция попадает на территорию КНДР из Южной Кореи на воздушных шарах.

Стоит отметить, что власти КНДР скрывают информацию о жене Ким Чен Ына. По неподтвержденным данным северокорейский лидер женился на Ли Соль Чжу в 2009 году. В настоящее время супруги воспитывают троих детей.

Супруга лидера КНДР окончила университет, однако ее специальность неизвестна. В заслугу Ли Соль Чжу ставят то, что она способствовала отмене запрета для женщин ездить на велосипеде.


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