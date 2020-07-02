Около 1200 девочек до 18 лет выходят замуж в Казахстане

Каждый год миллионы девочек во всем мире подвергаются практикам, наносящим им физический и эмоциональный вред.

В Казахстане около 1200 девочек до 18 лет выходят замуж. Об этом говорится в глобальном докладе "Народонаселение мира в 2020 году", который опубликовал фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА), передает zakon.kz.

Как следует из доклада, каждый год миллионы девочек во всем мире подвергаются практикам, наносящим им физический и эмоциональный вред.

Детский брак и желание рожать только сыновей - одна из 19 вредных практик, обсуждаемых в докладе. Во всем мире 33 тысячи девочек в возрасте до 18 лет принуждаются к замужеству, обычно пару им составляют мужчины намного более старшего возраста.

Проблема детских браков не обходит стороной и Казахстан, хотя их число в стране в общем снижается. За последние 5 лет в стране в среднем ежегодно вступали в брак около 1 200 девочек, не достигших совершеннолетия. Когда несовершеннолетняя девочка выходит замуж, подрывается все ее будущее: обычно ей приходится бросить школу, из-за чего в будущем, скорее всего, ее не примут на хорошо оплачиваемую работу. Как правило, девочка оказывается в экономической зависимости от супруга, что делает ее уязвимой к насилию. Более того, у замужней девочки часто сразу наступает беременность, что может привести к осложнениям, потому что ее организм еще не готов к деторождению, - отметила национальный координатор проектов по вопросам гендерного равенства и народонаселения ЮНФПА в Казахстане Газиза Молдакулова.

В самом же докладе отмечается, что этот год начинает "Десятилетие действий" по достижению Целей устойчивого развития к 2030 году, включая цель 5.3 по прекращению вредных практик.

"Сейчас настало время приложить максимум усилий для достижения нашей цели и защиты миллионов женщин и девочек, чья физическая неприкосновенность находится под угрозой. Темпы нашего прогресса должны быть быстрее. Правительства должны выполнять свои обязательства по защите девочек и женщин от причинения вреда. Договоры о правах человека, такие как Конвенция о правах ребенка, предписывают правительствам «принимать все эффективные и надлежащие меры с целью отмены традиционных практик, наносящих ущерб здоровью детей", - приводятся слова заместителя генерального секретаря и директор-исполнителя Фонда ООН в области народонаселения Натали Канем.

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