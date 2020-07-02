Триаж-центр и провизорные стационары на 800 мест открыты в Павлодарской области

Ввод триаж-центра должен значительно разгрузить как больницы, так и скорую помощь.

Центр приема и диагностики пациентов развернули во Дворце спорта "Баянтау" в Павлодаре, а дополнительные провизорные стационары — в санаториях в Мойылды и Аксу. Их готовность проверил аким области Абылкаир Скаков, сообщает zakon.kz.

В Павлодаре со 2 июля начал работать триаж-центр. Его открыли во Дворце спорта "Баянтау", где также развернули 150 провизорных коек. Бригады скорой медицинской помощи, помимо больниц, теперь привозят пациентов и в здание "Баянтау", где опытные врачи диагностируют пациентов и распределяют их по стационарам.

Центр строго поделен на так называемые "чистые" и "грязные" зоны, и в нем предусмотрены пути больных, отвечающие всем санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Ввод триаж-центра должен значительно разгрузить как больницы, так и скорую помощь, - сказал Абылкаир Скаков при посещении дворца спорта. — Здесь будут работать опытные врачи, которые будут оперативно принимать решения по госпитализации больных. Все медицинские работники должны быть полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты. Эпидемиологическая безопасность как персонала, так и пациентов – важнейший приоритет.

Сразу 500 провизорных коек развернули в здании санатория "Мойылды". По оценке руководства управления здравоохранения и эпидемиологов, санаторий имеет удобные подъездные пути и в целом все условия для комфортного пребывания больных. В здании также проведено зонирование. В этот стационар планируют госпитализировать "нетяжелых" пациентов.

Еще 70 койко-мест для провизорных пациентов созданы на базе лечебно-оздоровительного комплекса АО "ЕЭК" в Аксу и 80 – в медицинском центре "Евразия" в этом же городе. В обоих зданиях также есть все условия для комфортного и безопасного пребывания пациентов. Таким образом, за один день в Павлодарской области развернули еще 800 провизорных койко-мест.

Аким области пообщался с персоналом всех посещенных учреждений и поручил членам оперативного штаба незамедлительно решить все организационные вопросы. Напомним, для быстрого решения всех вопросов, возникающих в связи с эпидемиологической обстановкой, в регионе был создан Оперативный штаб для координации мер против COVID-19. Его возглавил Абылкаир Скаков, обозначивший ключевые направления работы штаба и закрепивший за каждым из них по ответственному куратору.

Так, например, координация мер по вопросам провизорных стационаров – за одним из наиболее опытных экспертов регионального здравоохранения, директором областного онкодиспансера Муратом Сулейменовым.

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