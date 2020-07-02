Где можно найти список препаратов - аналогов парацетамола
Список будет обязательно опубликован на сайте Министерства здравоохранения.
Фото : Pixabay2 июля 2020, 15:43
Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой заявил, что имеется конкретный перечень из 33 препаратов - аналогов парацетамола, передает zakon.kz.
Мы эту информацию обязательно направим. Есть конкретные списки - перечень зарегистрированных торговых наименований препаратов содержащих парацетамол, - сказал он.
Министр заверил, что этот список будет обязательно опубликован на сайте Министерства здравоохранения.
Люди будут видеть, что есть реальная альтернатива на рынке,- отметил Цой.
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