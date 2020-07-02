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Где можно найти список препаратов - аналогов парацетамола

Список будет обязательно опубликован на сайте Министерства здравоохранения.

Фото : Pixabay2 июля 2020, 15:43

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой заявил, что имеется конкретный перечень из 33 препаратов - аналогов парацетамола, передает zakon.kz.

Мы эту информацию обязательно направим. Есть конкретные списки - перечень зарегистрированных торговых наименований препаратов содержащих парацетамол, - сказал он.

Министр заверил, что этот список будет обязательно опубликован на сайте Министерства здравоохранения.

Люди будут видеть, что есть реальная альтернатива на рынке,- отметил Цой.


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