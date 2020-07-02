Статистику по смертям от коронавируса будут публиковать раз в неделю

Минздрав мониторит ежедневные показатели оперативных данных.

Министр здравоохранения РК Алесей Цой сообщил, что информировать о летальных случаях от коронавирусной инфекции теперь будет раз в неделю. По его словам, это будет более корректно, передает корреспондент zakon.kz.

Это важный момент. Сейчас также мы планируем статистически делать обработку. Вы знаете, ежедневно мы подавали такие данные, но у нас КИЛИ по КВИ либо это сопутствующее заболевание, она проводится в последующие дни после смерти - через день, два, и у нас информация обычно приходит - пациент мог скончаться в предыдущий день, а мы получаем на следующий день информацию. Мы планируем сейчас это подавать в недельном формате, - сказал Цой.

Вместе с тем все случаи с заболевшими "за недельный период, которые заболели", будут указаны у Минздрава на официальных ресурсах.

Параллельно с этим мы мониторим ежедневные показатели оперативных данных. Мы для населения будем доносить это в объединенной форме еженедельно, - уточнил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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