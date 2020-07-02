Цой объяснил, почему отказались от разделения симптомных и бессимптомных больных КВИ
Для полноценной информации.
Фото : Depositphotos2 июля 2020, 16:20
На брифинге в СЦК министр здравоохранения Алексей Цой объяснил, почему объединили в статистике симптомных и бессимптомных больных коронавирусом, передает zakon.kz.
Сейчас мы перешли на объединенную статистику, когда симптомные, бессимптомные пациенты оказываются вместе. Это нужно для того, чтобы понимать, какая реальная картина у нас сейчас в стране. Каждый, независимо от симптомности пациент, является потенциально заразным, - сказал он.
Министр добавил, что бессимптомных будут учитывать для полноценной информации. Но это будет "чисто в рабочем порядке для медицинских работников, для определения порядка лечения".
Общее число больных коронавирусом на 2 июля 42 574.
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