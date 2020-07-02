В Кремле высказались об итогах голосования по поправкам в Конституцию

Путина поздравили иностранные лидеры.

Кремль считает триумфом итоги голосования по поправкам к конституции, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Однозначно [в Кремле] считают триумфом [итоги голосования по поправкам к конституции]. По сути, де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Путину, - заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его мнению, легко прогнозировался высокий интерес к теме поправок, это было обусловлено общественной активностью в процессе формулирования поправок, инициирования поправок.

Но, конечно, такую высочайшую явку и высочайший уровень поддержки, которые на сегодняшний день уже отфиксированы, было спрогнозировать очень сложно, - признался представитель Кремля.

Говоря о плане реализации изменений, за которые проголосовали россияне, пресс-секретарь главы государства отметил, что это вопрос будущего страны, ближайшего будущего страны. Он считает, что невозможно назвать точную дату, когда россияне почувствуют на себе изменения.

Сейчас, когда россияне оказали такую поддержку всем инициативам по изменениям в конституции, конечно, это станет фундаментом для лучшего будущего нашей страны, - уверен Песков.

Он не дал ответа на вопрос, какие реформы начнутся в первую очередь.

Безусловно, это потребует и законодательных инициатив, поэтому впереди предстоит работа, - пояснил он.

Путин в четверг провел ряд телефонных разговоров с иностранными лидерами, в ходе которых его поздравили с успешными итогами голосования.

ЦИК в пятницу планирует утвердить итоги общероссийского голосования по поправкам в конституцию, которое завершилось 1 июля. По данным ЦИК, после обработки всех бюллетеней, поправки к конституции поддержали 77,92% проголосовавших, против высказались 21,27%. Как сообщала ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова, общая явка на голосовании составила 65%.

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