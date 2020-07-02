В Нур-Султане и шести областях объявлено штормовое предупреждение 

Вероятность шторма 90-95%

3 июля в нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Акмолинской области местами ожидаются сильный дождь, гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный местами 15-20 м/с. В Кокшетау ожидаются временами сильный дождь, гроза. Ветер северо-западный порывы 15-20 м/с. В Нур-Султане ожидаются временами сильный дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90 %.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза, шквал, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный местами 15-20, днем порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с. В Семее ожидается гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, западный ночью местами 15-20 м/с. Днем на юге сильная жара 35 градусов. В Уральске ночью ожидается гроза. Вероятность шторма 90-95%

Ночью в Северо-Казахстанской области на большей части ожидается дождь. Сутки 3 июля местами ожидаются гроза, град. В Петропавловске ожидается гроза, град. Вероятность шторма 90-95 %

В Костанайской области местами ожидаются гроза, ночью и утром туман. Ветер северо-западный днем местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%

В Атырауской области местами ожидается сильная жара 36 градусов. Вероятность шторма 80-85%.

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