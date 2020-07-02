Саудовская Аравия угрожает новой нефтяной войной

Эр-Рияд будет понижать цены на нефть до тех пор, пока Нигерия и Ангола не снизят добычу до оговоренных уровней.

Саудовская Аравия пригрозила ценовой войной на нефтяном рынке, если члены соглашения ОПЕК+ не компенсируют объемы сокращений по добыче, передает zakon.kz со ссылкой на The Wall Street Journall.

Как сообщается, в последние недели министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман выдвинул ультиматум, попросив Анголу и Нигерию представить подробные планы по дополнительным сокращениям, которые компенсируют невыполненные ими обязательства в первые месяцы действия соглашения.

Во время видеоконференции министерского комитета ОПЕК+ 18 июня министр энергетики Саудовской Аравии дал понять, что королевство будет продавать свою нефть со скидкой, чтобы "подорвать" Анголу и Нигерию, после того, как представители их делегаций заявили, что они не готовы принять конкретные меры по ограничению.. "Мы знаем, кто ваши клиенты", - приводят собеседники издания слова принца.

Министерство нефти Анголы и министр нефти Нигерии Тимипре Сильва не ответили на просьбы о комментариях.

Ангола и Нигерия в основном продают свою легкую и дорогую нефть в Китай и Индию. На эти рынки относительно легко воздействовать, ценовую войну в Китае будет тяжело удержать, и она может легко повлиять на мировые цены, отмечает издание.

Ссора особенно проблематична, потому что Ангола собирается возглавить ОПЕК в следующем году в рамках ротации председательства, сказал один из делегатов.

В попытке восстановить отношения принц Абдулазиз теперь обращается за помощью к своему младшему брату, наследному принцу Саудовской Аравии Мохаммеду бен Сальману. В понедельник наследный принц позвонил нигерийскому президенту Мохаммаду Бухари и попросил его помочь примирению с Анголой, сообщили делегаты.

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