Суд Лондона встал на сторону Гуайдо в споре о золоте на $1,2 млрд

Адвокаты правительства Венесуэлы заявили о намерении оспорить это решение суда в вышестоящей инстанции.

Высокий суд Лондона признал главу оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо президентом этой страны и лишил правительство действующего главы государства Николаса Мадуро доступа к венесуэльскому золоту, хранящемуся в Банке Англии, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Указано, что суд принял такое решение сегодня в рамках рассмотрения иска, поданного Центральным банком Венесуэлы с целью вернуть хранящиеся в британской столице золотые слитки стоимостью $1,2 млрд.

Какими бы ни были основания для этого признания, правительство Ее Величества безоговорочно признает Гуайдо в качестве президента Венесуэлы, - заявил судья Найджел Тир.

Он также добавил, что Лондон "более не признает Мадуро в качестве президента Венесуэлы".

Нет основания для того, чтобы признавать Гуайдо президентом де-юре, а Мадуро президентом де-факто, - постановил судья.

Указано, что адвокаты, представляющие в разбирательстве правительство Венесуэлы, заявили о намерении оспорить это решение в вышестоящей инстанции.

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