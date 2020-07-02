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Трамп заявил об усилении американской экономики

Он отметил, что 80% малого бизнеса вернулись к работе.

Фото : Pixabay2 июля 2020, 22:53

Американская экономика "возвращается" на фоне пандемии коронавируса более сильной, чем ожидалось, заявил президент США Дональд Трамп, передает zakon.kz со ссылкой на RT.

Американская экономика возвращается куда более сильной, чем ожидалось... Показатели увеличены вдвое и втрое даже для оптимистов, - заявил Трамп.

Он отметил, что 80% малого бизнеса вернулись к работе.

14 июня советник президента США по экономическим вопросам Ларри Кудлоу заявил, что экономика страны восстанавливается от ущерба, который был нанесен пандемией коронавируса.


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